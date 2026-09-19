Βραζιλία: Νεκρή στα 22 της γνωστή influencer λίγες ημέρες μετά από επέμβαση ανόρθωσης στήθους

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Η influencer Μαρία Εντουάρντα Άλβες ντος Σάντος) πέθανε σε ηλικία μόλις 22 ετών στη Βραζιλία, λίγες ημέρες μετά από μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους.

Η Άλβες είχε πάνω από 750.000 followers στο TikTok και οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της,.

Ήταν πτυχιούχος διαφήμισης με μετεκπαίδευση στη δημοσιογραφία.

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