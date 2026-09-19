search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 12:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2026 12:10

Βραζιλία: Νεκρή στα 22 της γνωστή influencer λίγες ημέρες μετά από επέμβαση ανόρθωσης στήθους

19.09.2026 12:10
influencer new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η influencer Μαρία Εντουάρντα Άλβες ντος Σάντος) πέθανε σε ηλικία μόλις 22 ετών στη Βραζιλία, λίγες ημέρες μετά από μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους.

Η Άλβες είχε πάνω από 750.000 followers στο TikTok και οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της,.

Ήταν πτυχιούχος διαφήμισης με μετεκπαίδευση στη δημοσιογραφία.

Διαβάστε επίσης

Πολωνία: Προληπτικές επιχειρήσεις της Αεροπορίας λόγω Ουκρανίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» με τη Δανία για τη Γροιλανδία – «Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί»

Αποκάλυψη CNN: Η AI έφερε ΗΠΑ και Κίνα μια ανάσα από σύγκρουση – Η λανθασμένη αναφορά, το κινεζικό πλοίο και τα …πυρηνικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bala_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και «μάχη» στο Περιστέρι

PAOLA
LIFESTYLE

Κύπρος: Η Πάολα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή και λύγισε

ekloges_rwsia
ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Σε εξέλιξη οι βουλευτικές εκλογές

pierrakakis-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την κοινωνία

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε με καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»: Νέα καταγγελία «καίει» την Ιωάννα Γάκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannitsis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» - Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

kalpes 443- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Ναι» σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση - Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τη ΔΕΘ, από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛΑΣ και το σενάριο Σαμαρά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τη χρηματοδότηση του γάμου του γιου του από Ρώσο ολιγάρχη: «Θα τα επιστρέψει τα χρήματα»

mitsotakis_maximou_1809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντοχή ή βάλτωμα; Η «οριζόντια γραμμή» της ΝΔ στα γκάλοπ, η αρωγός… Κεντροαριστερά και η διπλή απειλή από χειμώνα και Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 12:40
bala_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και «μάχη» στο Περιστέρι

PAOLA
LIFESTYLE

Κύπρος: Η Πάολα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή και λύγισε

ekloges_rwsia
ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Σε εξέλιξη οι βουλευτικές εκλογές

1 / 3