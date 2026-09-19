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19.09.2026 12:17

«Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε με καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»: Νέα καταγγελία «καίει» την Ιωάννα Γάκα

19.09.2026 12:17
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  • Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Πολίτης κατήγγειλε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι η γιατρός διέγνωσε ψευδώς καρκίνο στη σύζυγό του και μικρόβια στο αίμα του ίδιου.
  • Το ζευγάρι επισκέφθηκε άλλους ιατρούς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα υγείας, διαψεύδοντας τις αρχικές διαγνώσεις της 56χρονης.
  • Ο καταγγέλλων υπέβαλε επίσημη αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ το ιατρείο υποστηρίζει ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν απολύτως νόμιμες.

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Νέες σοβαρές καταγγελίες κατά της Ιωάννας Γάκα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως κατήγγειλε, το πρωί του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ ένας άνδρας, η 56χρονη γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και της χορήγησε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα.

Αφού έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, το ζευγάρι στη συνέχεια επισκέφτηκε άλλους γιατρούς και πληροφορήθηκε πως τίποτα από τα παραπάνω δεν ίσχυε.

Ο Μιχάλης Καρακούσης εξήγησε ότι αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να απευθυνθούν στη συγκεκριμένη γιατρό, καθώς είχαν ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις που δεν είχαν εμφανή συμπτώματα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρώτη εξέταση αφορούσε τη σύζυγό του, στην οποία, όπως υποστηρίζει, δόθηκε η συγκεκριμένη διάγνωση και ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Ανησυχώντας μήπως έχει και εκείνος κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε και ο ίδιος λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο ιατρείο. Αφού υποβλήθηκε σε διαδικασία εξέτασης με μηχάνημα στο οποίο έπρεπε να παραμείνει όρθιος για 1,5 ώρα, έδωσε αίμα. Τότε ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός», είπε.

Όπως ανέφερε, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως -σύμφωνα με τον ίδιο- δεν συνταγογράφησε η συγκεκριμένη γιατρός αλλά άλλος γιατρός. Μετά την ερώτησή του για τον λόγο που δεν χορηγήθηκε από την ίδια η συνταγή, υποστηρίζει ότι δεν έλαβε απάντηση.

Το ζευγάρι, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς και ενημερώθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε πρόβλημα υγείας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, ένας άλλος γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα του, της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο.

«Τόσο δυνατό οργανισμό είχε», υποστήριξε ο κ. Καρακούσης.

Η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο

Για το περιστατικό προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ενώ όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο, με τους γιατρούς να επιμένουν ότι οι διαγνώσεις ήταν σωστές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν γίνει νόμιμα.

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν είναι η πρώτη. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πολλές καταγγελίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν πρακτικές και θεραπείες που παρουσιάζονταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές ή «θαυματουργές».

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