Τα γυρίζει ο Μπελέρης για το εγκώμιο στον Κασιδιάρη: Η «άστοχη αποστροφή» και η …απομόνωση της φράσης

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«Άστοχη αποστροφή» χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντι Μπελέρης, το εγκώμιο στον Ηλία Κασιδιάρη, μετά την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

«Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ», αναφέρει και κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη πως επέλεξε «να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει».

«Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια», προσθέτει.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επί των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις. Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος από συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στο ONE, στην οποία, αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη, είπε:

«Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Ούτε ο Φρέντι Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα. Το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη» (σχετικό απόσμασμα στο 6.02).

ΠΑΣΟΚ: Ο Μπελέρης της ΝΔ εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης συναντά τους συνομιλητές του

Η εν λόγω αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την άποψή του «επικίνδυνη».

«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

»Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του. Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως την «ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης” ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση».

«Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς; Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;», κατέληξε.

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