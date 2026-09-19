«Έκοψαν το “ναι” μου και το χρησιμοποίησαν για να παγιδεύσουν την ανήλικη κόρη μου»: Νέα τηλεφωνική απάτη με «κλωνοποιημένες» φωνές

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Νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης, στην οποία οι δράστες αξιοποιούν την υποκλοπή και τεχνική επεξεργασία της φωνής, περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε ότι πρόκειται για πρακτική που έχει ήδη καταγραφεί από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί και συλλήψεις για εγκληματική ομάδα που φέρεται να χρησιμοποιούσε αντίστοιχη μέθοδο.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ένας πολίτης, ο οποίος περιέγραψε πώς η ανήλικη κόρη του βρέθηκε στο στόχαστρο των επιτήδειων.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν ο ίδιος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα ενώ βρισκόταν σε κατάστημα κοντά στο σπίτι του. Ο άνδρας στην άλλη άκρη της γραμμής τον ρώτησε αν είναι ο κ. Σωκράτης. Εκείνος απάντησε θετικά, ενώ στη συνέχεια η συνομιλία τερματίστηκε.

Λίγο αργότερα δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα από το ίδιο τηλέφωνο. Αυτή τη φορά, οι καλούντες φέρεται να του ανέφεραν διαφορετικό ονοματεπώνυμο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο και έκλεισε το τηλέφωνο.

Όπως κατάλαβε στη συνέχεια, πιθανότατα οι δράστες προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός τηλεφώνου ανήκε πράγματι στον ίδιο και να συλλέξουν πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Στο στόχαστρο η 14χρονη κόρη του

Περίπου 10 λεπτά αργότερα, όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο πατέρας αντιλήφθηκε ότι η 14χρονη κόρη του μιλούσε στο τηλέφωνο και κρατούσε σημειώσεις.

Όπως του εξήγησε η ανήλικη είχε δεχθεί επανειλημμένες κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού. Οι καλούντες, σύμφωνα με την περιγραφή της, εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε επείγον ζήτημα με την ηλεκτροδότηση.

Μάλιστα, της ζήτησαν να δώσει το τηλέφωνο του πατέρα της, προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του για το υποτιθέμενο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι προχώρησαν ακόμη περισσότερο: ρώτησαν το κορίτσι αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι και αν υπήρχε κατοικίδιο. Η 14χρονη απάντησε ότι ήταν μόνη της και ανέφερε ότι στην οικογένεια έχουν μία γάτα.

Στη συνέχεια, οι δράστες ζήτησαν να θέσουν σε ανοικτή ακρόαση την τηλεφωνική συνομιλία με τον πατέρα της.

Η «κλωνοποιημένη» φωνή και το παραποιημένο «ναι»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατέρας, οι δράστες είχαν στη διάθεσή τους ένα προηγούμενο ηχητικό απόσπασμα με τη φωνή του. Στο τέλος της συνομιλίας ακούστηκε ηχογραφημένο μήνυμα από τον ίδιο, με τη φωνή του να λέει «ναι».

Η φράση αυτή, όπως εξήγησε, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια έτσι ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο ίδιος είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για όσα ζητούσαν οι δράστες.

Δημογλίδου: «Είναι κάτι που συναντούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει ήδη απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως εξήγησε, έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά, ενώ οι Αρχές προχώρησαν πρόσφατα σε συλλήψεις για εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε απάτες με παρόμοιο τρόπο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες μπορούν να υποκλέπτουν και να επεξεργάζονται τη φωνή ενός προσώπου, ώστε στη συνέχεια να παράγουν νέο περιεχόμενο που ακούγεται σαν να προέρχεται από το ίδιο άτομο.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί στο θύμα η βεβαιότητα ότι πράγματι συνομιλεί με ένα πρόσωπο που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Η προειδοποίηση αφορά όλους – όχι μόνο ηλικιωμένους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τέτοιου είδους απάτες δεν αφορούν αποκλειστικά ηλικιωμένους.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον οποιοδήποτε ηλικιακής ομάδας, ακόμη και παιδιών ή εφήβων, όπως δείχνει και το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η παγίδα γίνεται ακόμη πιο πειστική όταν ο καλών χρησιμοποιεί τη φωνή ενός γονέα, συγγενή ή άλλου οικείου προσώπου. Το θύμα είναι πολύ πιο εύκολο να πειστεί όταν ακούει μία φωνή που αναγνωρίζει.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή, οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και με το πού δημοσιοποιούν ή μοιράζονται ηχητικό και οπτικό υλικό, καθώς πλέον η τεχνολογία επιτρέπει την επεξεργασία τόσο της φωνής όσο και της εικόνας.

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