Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Στο Προκόπι το επίκεντρο

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή σημειώθηκε εισμός 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Βασιλικά Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, καταγράφηκε ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.
Ο Ευθύμιος Λέκκας είπε πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, προσθέτοντας πως λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.
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