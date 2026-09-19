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19.09.2026 13:06

Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Στο Προκόπι το επίκεντρο

19.09.2026 13:06
seismos_evoia

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή σημειώθηκε εισμός 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Βασιλικά Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, καταγράφηκε ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.

Λέκκας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Ευθύμιος Λέκκας είπε πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, προσθέτοντας πως λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:29
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