Κακοκαιρία «Agneta»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, μήνυμα του 112 και κλειστά σχολεία στη Ρόδο – Ζημιές σε Σάμο, Λήμνο, Βόλο, Κίμωλο και Κάλυμνο (videos/photos)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta, η οποία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πλημμυρισμένους δρόμους, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται σήμερα (2/11) να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ρόδος, καθώς στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 με το οποίο η Πολιτική Προστασία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Παράλληλα, η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της προβλήματα στον Βόλο, τη Σάμο, την Κάλυμνο, τη Λήμνο και την Κίμωλο.

Οι εικόνες που έρχονται από το νησί των Ιπποτών δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους και αυτοκίνητα καλυμμένα από τα νερά στην περιοχή του Αρχάγγελου.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Σοβαρά προβλήματα και στη Σάμο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής στη Σάμο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Σύμφωνα με το samos24.gr, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή του Ηραίου, όπου κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ καταγράφηκαν κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από την περιοχή δείχνει έναν άνθρωπο να προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος να σταθεί όρθιος εξαιτίας της ορμής των νερών.

Στο σημείο επιχείρησαν επίσης δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων, οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και συσσώρευση νερών σε χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο νησί της Κιμώλου:

Βόλος: Πλημμύρισαν σπίτια στη Νέα Αγχίαλο, υπερχείλισαν ρέματα

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν και στον Βόλο, κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και ζημιές.

Στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις για βοήθεια. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και φερτά υλικά, ενώ υπέστη υλικές ζημιές, την ώρα που νερά εισέβαλαν και σε κατοικία.

Στη Χρυσή Ακτή Παναγίας, ρέμα υπερχείλισε από τον μεγάλο όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην περιοχή. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των υδάτων και πεσμένων δέντρων.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης και στη Νέα Ιωνία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου και Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο ώστε να φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Αλωνάκι, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Ζημιές καταγράφηκαν και σε βασικές υποδομές, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και ο δημοτικός φωτισμός.

Νωρίτερα, το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής αρκετοί δρόμοι στον Βόλο μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας της βροχής.

Λήμνος: Λασπωμένα νερά κατέληξαν στη θάλασσα

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Λήμνο, κυρίως στη Μύρινα, όπου τα ορμητικά νερά των ρεμάτων μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χώματος, λάσπης και φερτών υλικών.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, στον Ρωμέικο Γιαλό η θάλασσα πήρε καφετιά απόχρωση εξαιτίας των λασπωμένων νερών που κατέληγαν σε αυτήν.

Δείτε φωτογραφίες από την Λήμνο:

Στο ρέμα της Αγίας Τριάδας, η έντονη ροή των υδάτων προκάλεσε ανησυχία, ενώ στο γεφυράκι του Ρωμέικου καταγράφηκαν εικόνες με τα νερά να περνούν ορμητικά κάτω από τη γέφυρα.

Στη Νέα Μάδυτο συγκεντρώθηκαν πέτρες, χαλίκια, κλαδιά και σκουπίδια, ενώ κοντά σε αγωγούς απορροής η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε φθορές στο οδόστρωμα, με τμήματα της ασφάλτου να υποχωρούν.

Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης στην Κίμωλο και τη Θάσο, όπου δρόμοι και στενά πλημμύρισαν.

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