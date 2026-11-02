Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές εγκλωβίστηκε στη Σάμο λόγω κατολίσθησης – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

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Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων, που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που επικρατεί στη Σάμο.
Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του Μαραθόκαμπου και το Πυροσβεστικό Σώμα ανέλαβε να παράσχει βοήθεια στους 6 μαθητές Γυμνασίου που επέβαιναν στο όχημα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα Δευτέρα και ώρα περίπου στις 15.15. Κινητοποιήθηκαν 5 ατελέχη του με 2 οχήματα
Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν στις οικείες τους.
Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16.00.
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