Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές εγκλωβίστηκε στη Σάμο λόγω κατολίσθησης – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

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Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων, που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που επικρατεί στη Σάμο.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του Μαραθόκαμπου και το Πυροσβεστικό Σώμα ανέλαβε να παράσχει βοήθεια στους 6 μαθητές Γυμνασίου που επέβαιναν στο όχημα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα Δευτέρα και ώρα περίπου στις 15.15. Κινητοποιήθηκαν 5 ατελέχη του με 2 οχήματα

Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν στις οικείες τους.

Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16.00.

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