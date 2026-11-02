«Κυριακές με Καραγκιόζη» στον Μικρό Κεραμεικό | Οι επόμενες παραστάσεις

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ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Κυριακές με Καραγκιόζη



από 1 Νοεμβρίου 2026

και κάθε Κυριακή στις 11:30

Με διαφορετική παράσταση κάθε φορά

Πρώτη παράσταση:

1η Ο Καραγκιόζης και το μυστήριο του μπαούλου

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Γέρο-Σπανακόπιτας ψάχνει έναν σωματοφύλακα, ο οποίος θα διώχνει τον αγαπητικό της κόρης του. Στη θέση αυτή θα βρεθεί ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα υπερμεγέθη μπαούλο το οποίο θα πρέπει να φυλάει για μια ολόκληρη νύχτα. Τι κρύβει μέσα το μπαούλο; Θα το μάθετε αυτή την Κυριακή στην πανηγυρική μας πρεμιέρα!

2η Παράσταση

Ο Καραγκιόζης Γραμματικός

Υπόθεση έργου:

Ο αγαπημένος μας λαϊκός ήρωας Καραγκιόζης, αυτή τη φορά μπλέκεται με τον κόσμο των γραμμάτων. Η πείνα του τον αναγκάζει να υποδυθεί τον γενικό γραμματέα και να γράψει γράμματα στους αγράμματους πολίτες ή να… προσπαθήσει τουλάχιστον. Θα τα καταφέρει; Θα το μάθουμε στην παράσταση!

3η. Παράσταση

Ο Μέγας Αλέξανδρος και Το Καταραμένο Φίδι

Υπόθεση έργου:

Ένα παραδοσιακό παραμύθι του θεάτρου σκιών ξεδιπλώνεται πάνω στο πανί του Καραγκιόζη, σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο! Ένα φίδι έχει φωλιάσει στο σπήλαιο της δεξαμενής & απειλεί να φέρει την αναστάτωση. Ο θρύλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ζωντανεύει & ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης βρίσκεται στο πλάι του για να τον βοηθήσει να φέρει την νίκη!

4η Παράσταση

Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γορίλας

Υπόθεση έργου:

Η κόρη του γέρου Σαμπάν Αγά, Φατμέ απειλείται από τον Άρχοντα Κιουπουρλού ο οποίος την έχει ερωτευτεί και θέλει να την κλέψει απ τον αρραβωνιαστικό της. Ο Καραγκιόζης βρίσκεται παλληκαράς στο σπίτι του γέρου και καλείται να γλιτώσει την άτυχη κοπέλα απ’ τον Κιουπουλού και τον τρομερό… γορίλα του! Θα καταφέρει ο Καραγκιόζης να νικήσει τον γορίλα; Τα υπόλοιπα επί σκηνής…

5η Παράσταση

Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

Υπόθεση έργου:

Ο Αγαπημένος μας ήρωας Καραγκιόζης αυτή την φορά αναλαμβάνει την θέση του Χρυσοχόου στο μεγαλύτερο Χρυσοχοείο της πόλης. Μια όμορφη Παριζιάνα -κόρη του Ψυχιάτρου, ιδιοκτήτη της απέναντι κλινικής- περνάει την πόρτα του Χρυσοχοείου για να αγοράσει υπερπολυτελή κοσμήματα. Παριζιάνα ή μεγάλη κλέπτρια; Και πώς ο Καραγκιόζης ξαφνικά κλίνεται στην κλινική; Θα το μάθουμε στον μπερντέ!

6η Παράσταση

Ο Καραγκιόζης Προφήτης

Υπόθεση έργου:

Ο Ζαρκαζίτ Πασάς φεύγοντας από την ζωή άφησε απλήρωτους τους παλιούς εργαζόμενους του Σεραγίου, με αποτέλεσμα αυτοί να διαμαρτύρονται. Ο γιος του -και νέος Βεζύρης- αποφασίζει να τους εξοφλήσει τα χρωστούμενα ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Καραγκιόζης πάντα φτωχός και πεινασμένος, αποφασίζει να υποδυθεί τον εργαζόμενο και με «συνεργό» τον φίλο του Διονύσιο πάνε στο Σεράι να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Ο Πασάς όμως που τους παίρνει είδηση τους βάζει στην φυλακή. Τι θα σκαρφιστεί ο Καραγκιόζης για να καταφέρει με τον Νιόνιο να ξεφύγουν απ την τιμωρία τους; Τα υπόλοιπα επί σκηνής!

Ο Χάρης Ψύλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Έχει παρακολουθήσει από μικρός πολλές παραστάσεις θεάτρου σκιών και έχει μαθητεύσει κοντά σε πολλούς παλιούς και νεότερους Καραγκιοζοπαίχτες αφομοιώνοντας την τέχνη του θεάτρου σκιών – Καραγκιόζη. Σήμερα είναι ένας απ’ τους νεότερους – ίσως ο νεότερος – καλλιτέχνες θεάτρου σκιών με στόχο την διάσωση αυτής της λαϊκής τέχνης με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει.

Πληροφορίες

Πρόγραμμα παραστάσεων:

1/11 – Ο Καραγκιόζης & το Μυστήριο του μπαούλου

8/11 – Ο Καραγκιόζης Γραμματικός

15/11 – Ο Μέγας Αλέξανδρος & το Καταραμένο Φίδι

22/11 – Ο Καραγκιόζης & ο Τρομερός Γορίλας

29/11 – Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

6/12 – Ο Καραγκιόζης Προφήτης

Κάθε Κυριακή στις 11:30

Διάρκεια: 60’

Εισιτήρια: ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

7€ γενική είσοδος

5€ άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, ομαδικό (άνω των 6 ατόμων)

Δωρεάν εισιτήρια δικαιούνται ΑμεΑ, μέσω επικοινωνίας με το τηλ. κέντρο στο 210 7234567 ή μέσω email στο [email protected] και επιδεικνύοντας την ημέρα της εκδήλωσης ταυτότητα και έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας. Ο συνοδός δικαιούται μειωμένο εισιτήριο στα 5€

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

τηλ. 210 3454831

E-email: [email protected]