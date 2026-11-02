Πώς ξεσκεπάστηκε η «αμαρτωλή» ΜΚΟ – Οι δύο καταγγελίες, το πάρτι εκατομμυρίων και η χλιδάτη ζωή του Φιρινίδη με χρήματα για άρρωστα παιδιά

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Δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες από την ίδια γυναίκα φαίνεται πως αποτέλεσαν την αφετηρία για την αποκάλυψη μιας υπόθεσης με ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, που αφορά ΜΚΟ η οποία φέρεται να συγκέντρωνε μεγάλα χρηματικά ποσά επικαλούμενη τις ανάγκες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, εκφράζοντας προβληματισμούς και ζητώντας ουσιαστικά να διερευνηθεί η νομιμότητα της λειτουργίας και της οικονομικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Η έρευνα που ακολούθησε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας έφερε στο φως εντυπωσιακά οικονομικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, από 29 τραπεζικούς λογαριασμούς πέρασαν συνολικά 5,8 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από περίπου 246.000 συναλλαγές.

Ωστόσο, από το συνολικό ποσό, μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διατέθηκε στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στους ανθρώπους για τους οποίους υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν οι δωρεές.

Οι συνομιλίες που αποκαλύπτουν την πολυτελή ζωή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αποκαλύφθηκαν από την ΕΡΤ, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σε μία από αυτές, η 35χρονη πρώην σύζυγος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ εμφανίζεται έκπληκτη από το ύψος των χρημάτων που είχαν δαπανηθεί μέσα σε ελάχιστες ημέρες, απευθυνόμενη στον πρώην σύζυγό της.

Γ: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

37χρονος: «Ρε, δεν σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα;»

Γ: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έναν τρόπο ζωής με ακριβές διαμονές σε ξενοδοχεία, μεγάλα ποσά για διασκέδαση και υψηλές καταναλώσεις σε νυχτερινά κέντρα.

Σουίτα σχεδόν 500 ευρώ και χιλιάδες ευρώ στα νυχτερινά κέντρα

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο 37χρονος φέρεται να αναζητά πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, για ολιγόωρη παραμονή, με το κόστος να αγγίζει τα 500 ευρώ.

37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».

Υπ. «Στα 487 ευρώ».

37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»

Εξίσου αποκαλυπτική είναι και η συνομιλία του με μετρ νυχτερινού κέντρου, στην οποία συζητούν για λογαριασμό ύψους 1.000 ευρώ, παραγγελία λουλουδιών, αλλά και πρόσθετη αμοιβή.

Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»

37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».

37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»

Η αξιοποίηση γνωστών προσώπων για την προσέλκυση δωρεών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε αναλάβει σημαντικό μέρος της επικοινωνίας με τους δωρητές, ενώ φέρεται να αξιοποιούσε και την παρουσία γνωστών προσώπων, προκειμένου να ενισχύεται η εικόνα αξιοπιστίας της οργάνωσης.

Σε συνομιλία του πρώην ζευγαριού γίνεται ειδική αναφορά σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να είχε συνεισφέρει το ποσό των 13.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο η ΜΚΟ προσέγγιζε πολίτες και συγκέντρωνε οικονομική ενίσχυση.

Εικονικές εταιρείες και τιμολόγια – Πώς φέρεται να διακινούνταν τα χρήματα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν και οι οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έξι ημέρες μετά τον χωρισμό τους ιδρύθηκαν δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως φερόμενες εικονικές, μέσω των οποίων διακινήθηκαν συνολικά 123.000 ευρώ. Παράλληλα, φέρεται να εκδόθηκαν επτά εικονικά τιμολόγια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων που προέρχονταν από τις δωρεές μεταφερόταν μέσω εταιρικών σχημάτων και στη συνέχεια αναλαμβανόταν, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή του.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση, κυρίως στις οικογένειες των παιδιών με σοβαρές ασθένειες, στο όνομα των οποίων φέρεται να συγκεντρώνονταν τα χρήματα.

Τα εκατομμύρια στον στοιχηματισμό και οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομική δραστηριότητα της ΜΚΟ. Οι Αρχές εντόπισαν στοιχεία που φέρονται να συνδέουν τον 37χρονο με τον χώρο του στοιχηματισμού και την προσπάθεια επηρεασμού ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ιδρυτής της οργάνωσης φέρεται να πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας, κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, να προσδώσει νομιμοφανή προέλευση σε χρήματα από τις δωρεές.

Από τις συγκεκριμένες κινήσεις φέρεται να εισέπραξε περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται η χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία με το ποσό των 250.000 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να συνδεόταν με προσπάθεια χειραγώγησης αγώνων και επηρεασμού διαιτητών.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας.

Σε μία από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί γίνεται λόγος για αποτέλεσμα που θεωρείται εξασφαλισμένο, ενώ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας θα μπορούσε να συνεχιστεί όσο χρειαζόταν, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στον ανακριτή οι έξι συλληφθέντες – Πότε θα απολογηθούν

Οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα των απολογιών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Την Τρίτη: Θα απολογηθούν η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο αδελφός της, ο εν ενεργεία διαιτητής και ο διοικητικός παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Θα απολογηθούν η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο αδελφός της, ο εν ενεργεία διαιτητής και ο διοικητικός παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας. Την Τετάρτη: Θα ακολουθήσει η απολογία του 43χρονου επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας.

Θα ακολουθήσει η απολογία του 43χρονου επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας. Την Πέμπτη: Αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές κατηγορίες, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στη διαδρομή των χρημάτων και στον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.

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