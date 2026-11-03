Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Δύο Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ – Οι πολιτικές δυναστείες, το background και η μάχη για την εξουσία 

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Ένα ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον έχει η κρίσιμη αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι δύο αντίπαλοι, ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας και ο Ρεπουμπλικανός πρώην γερουσιαστής Τζον Σανούνου, τυγχάνουν ελληνικής καταγωγής και θέλουν να διεκδικήσουν την έδρα της Δημοκρατικής γερουσιαστή Τζιν Σαχίν που αποχωρεί.

Κρις Πάππας: Από το οικογενειακό εστιατόριο στην αμερικανική πολιτική

Ο 46χρονος Κρις Πάππας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Η ιστορία της οικογένειάς του είναι συνδεδεμένη με την ελληνική μεταναστευτική παρουσία στις ΗΠΑ και με την επιχειρηματικότητα.

Το οικογενειακό εστιατόριο Puritan Backroom, που άνοιξε το 1917, αποτελεί ένα από τα γνωστότερα καταστήματα της περιοχής. Ο Πάππας εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση και στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκησή της, αποκτώντας εμπειρία στην καθημερινή οικονομία και στην επαφή με την τοπική κοινωνία.

Αποφοίτησε από το Harvard και ακολούθησε πολιτική διαδρομή που πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας, τη θέση του ταμία της κομητείας και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Νιου Χάμσαϊρ. Από το 2019 εκπροσωπεί την πρώτη εκλογική περιφέρεια της πολιτείας στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Είναι επίσης ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκπροσώπησε το Νιου Χάμσαϊρ στο Κογκρέσο. Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος με τον Βαν, με τον οποίο ζει στο προάστιο Μάντσεστερ της Πολιτείας.

Ο Πάππας συμμετέχει ενεργά στο Congressional Hellenic Caucus, την ομάδα Ελληνοαμερικανών και άλλων βουλευτών που προωθούν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο Κογκρέσο, όπως οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος.

Τζον Σανούνου: Μια πολιτική δυναστεία με ελληνικές, λιβανέζικες και ισπανόφωνες ρίζες

Ο 62χρονος Τζον Σανούνού έχει μια διαφορετική, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα οικογενειακή ιστορία με ελληνικές ρίζες. Γεννήθηκε στη Βοστώνη το 1964 και μεγάλωσε στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ.

Είναι γιος του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας και προσωπάρχη του Λευκού Οίκου επί Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, Τζον Σανούνου, και αδελφός του πρώην κυβερνήτη Κρις Σανούνου.

Η ελληνική καταγωγή του προέρχεται από τη γιαγιά του, η οποία ήταν Ελληνίδα.

Η οικογενειακή ιστορία, ωστόσο, είναι… πολυεθνική. Ο πατέρας του είχε λιβανέζικες και ελληνικές ρίζες, με συγγενείς που συνδέονταν με την ελληνορθόδοξη κοινότητα της Ιερουσαλήμ και τη Βηρυτό. Η μητέρα του, Βικτόρια Ντάντα, γεννήθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο ίδιος ο πατέρας του είχε περιγράψει δημόσια την οικογένεια ως συνδυασμό λιβανέζικης, ελληνικής και ισπανόφωνης καταγωγής.

Ο Σονούνου σπούδασε μηχανολογία στο MIT, όπου απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό, ενώ συνέχισε με MBA στο Harvard. Πριν από την πολιτική εργάστηκε στους τομείς της τεχνολογίας, της μηχανικής και της βιομηχανίας.

Εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1996 και στη Γερουσία το 2002, όπου υπηρέτησε μέχρι το 2009. Ηττήθηκε τότε από την Τζιν Σαχίν και επιστρέφει τώρα διεκδικώντας την επάνοδό του στην Ουάσιγκτον.

Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος με την Κίτι εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια και έχουν τρία παιδιά. Μετά την αποχώρησή του από το Κογκρέσο ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίδαξε στο Saint Anselm College και συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και οργανισμών.

Πού επικεντρώθηκε η προεκλογική μάχη τους

Οι δύο υποψήφιοι επιχείρησαν να εμφανιστούν στις σημερινές εκλογές ως η απάντηση στις οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων, αλλά με διαφορετική πολιτική προσέγγιση.

Ο Πάππας επικεντρώνει την εκστρατεία του στο κόστος ζωής, στην προσιτή υγειονομική περίθαλψη, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ουάσιγκτον. Παρουσιάζει τον αντίπαλό του ως εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού κατεστημένου και επιχειρεί να τον συνδέσει με την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της επιβαρύνουν την οικονομία της πολιτείας.

Ο Σανούνου προτάσσει τη μείωση της φορολογίας, την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, το κόστος στέγασης και ενέργειας, καθώς και την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών. Υποστηρίζει ότι η εμπειρία του στη Γερουσία τού επιτρέπει να επιστρέψει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της πολιτείας. Έχει επίσης λάβει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η προεκλογική αντιπαράθεση έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη, με τηλεοπτικές διαφημίσεις εκατομμυρίων δολαρίων και εκατέρωθεν επιθέσεις για τις πολιτικές διασυνδέσεις και το παρελθόν των δύο υποψηφίων.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τα προγνωστικά

Οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν προβάδισμα του Πάππας. Σύμφωνα με την έρευνα του University of New Hampshire, που δημοσιεύθηκε την 1η Νοεμβρίου, συγκεντρώνει 54%, έναντι 42% του Σονούνου, σε δείγμα 2.040 πιθανών ψηφοφόρων.

Ο μέσος όρος πέντε δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει το 270toWin δίνει 50,6% στον Πάππας και 42,4% στον αντίπαλό του. Παράλληλα, το μοντέλο προβλέψεων των The Hill και Decision Desk HQ, με ενημέρωση στις 2 Νοεμβρίου, υπολογίζει τις πιθανότητες επικράτησης του Δημοκρατικού στο 88% και του Ρεπουμπλικανού στο 12%.

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