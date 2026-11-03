Protagon.gr: Στα χέρια του Αλαφούζου το γνωστό site, αποχωρεί ο Μεμής

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Στα χέρια του Γιάννη Αλαφούζου περνά το protagon.gr, καθώς ο γνωστός εκδότης αποκτά το 100% των μετοχών της επιχείρησης, αγοράζοντας και το ποσοστό του Χρήστου Μεμή, ο οποίος, μάλιστα, φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός σχεδίων της νέας ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, το Protagon ευχαρίστησε δημόσια «τον μέχρι σήμερα εκδότη και διευθυντή του και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει, παραμένοντας πιστό στις αρχές που το έκαναν να ξεχωρίζει». Σημειώνει δε ότι ήταν πάντοτε «πιστός υπερασπιστής του μετώπου της λογικής και της διατύπωσης ελευθέρων απόψεων».

«Αυτή η πορεία δεν ήταν εύκολη ούτε σε ευθεία γραμμή, αλλά ήταν αταλάντευτη στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να προσεγγιστεί το ιδανικό: αυτό που οι Γάλλοι συνάδελφοι αποκαλούν haut journalisme. Ενας κύκλος, λοιπόν, κλείνει, ένας νέος κύκλος ανοίγει», καταλήγει το Protagon.

Protagon.gr on X: “Protagon: ένας κύκλος κλείνει https://t.co/jZMer6BWT1” / X

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