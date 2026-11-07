Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Δίχρονο κοριτσάκι έπεσε από τον 5ο όροφο και σκοτώθηκε – «Το μωρό μου έφυγε», λέει η μητέρα του

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Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Η μικρή Τζούλια φέρεται να αφαίρεσε τα πλαστικά πλαϊνά καλύμματα που βρίσκονταν δίπλα σε κλιματιστικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί άνοιγμα από το οποίο πέρασε και έπεσε στο κενό. Οι γονείς της περιγράφουν συντετριμμένοι την απώλειά της, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς συνέβη η τραγωδία στο Μπρονξ

Σύμφωνα με το CBS, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στη συνοικία Μοτ Χέιβεν του Μπρονξ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η δίχρονη κατάφερε να μετακινήσει τα πτυσσόμενα πλαστικά καλύμματα που βρίσκονταν στα πλάγια μιας μονάδας κλιματισμού, η οποία είχε εγκατασταθεί στο παράθυρο του διαμερίσματος.

Το παιδί πέρασε μέσα από το κενό που δημιουργήθηκε και έπεσε από τον πέμπτο όροφο στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο.

Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Harlem Hospital, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

«Είχε εξαφανιστεί, είχε βγει από το παράθυρο – Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Η μητέρα της μικρής Τζούλια, Τέσα Γουίλκοξ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που αντιλήφθηκε ότι η κόρη της είχε πέσει από το παράθυρο.

«Είχε εξαφανιστεί. Είχε βγει από το παράθυρο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει την τραγωδία.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η απόκτηση της κόρης τους είχε έρθει έπειτα από πολλές αποβολές, γεγονός που κάνει ακόμη πιο οδυνηρή την απώλειά της.

«Και τώρα το μωρό μου έφυγε και δεν μπορώ να το φέρω πίσω», ανέφερε συντετριμμένη.

2-year-old girl killed in fall from Bronx window: ‘she was gone’ https://t.co/SVR1Mo70Mz



🎤 @amandatalex reports



📸 Amanda Alexandre, Thessa Wilcox pic.twitter.com/EQfZlB227z — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) November 5, 2026

Ο Χοσέ Σόσα, επιστάτης της πολυκατοικίας, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο όπου είχε πέσει το κοριτσάκι.

«Βρήκα το κοριτσάκι. Είδαμε ότι δεν ήταν ζωντανό. Ήταν πεσμένο μπρούμυτα», δήλωσε, περιγράφοντας τη σκηνή που αντίκρισε.

Όπως είπε, προσπάθησε να διαπιστώσει αν μπορούσε να προσφέρει κάποια βοήθεια, χωρίς όμως να εντοπίσει σημάδια ζωής.

«Ένα παιδί βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή, παρόλο που ήθελα να κάνω κάτι. Ήλπιζα να βρω κάποιο σημάδι ζωής, αλλά δεν υπήρχε», ανέφερε.

Τα προστατευτικά καλύμματα ήταν στερεωμένα με κολλητική ταινία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στις συνθήκες εγκατάστασης του κλιματιστικού στο παράθυρο του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η συσκευή είχε τοποθετηθεί από τους ίδιους τους γονείς, ενώ ο επιστάτης της πολυκατοικίας υποστήριξε ότι τα πλαστικά πλαϊνά καλύμματά της ήταν στερεωμένα μόνο με κολλητική ταινία.

Η δίχρονη φέρεται να κατάφερε να αφαιρέσει την ταινία και να μετακινήσει τα καλύμματα, δημιουργώντας ένα άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να περάσει από αυτό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

A 2-year-old Bronx girl named Julia fell from a fifth-floor window after pushing out the divider between a window and an air conditioner. Her devastated parents say not all windows in their apartment had window guards. Just days ago, this precious baby went trick-or-treating for… pic.twitter.com/avtUVGqq8Y — Ben Crump (@AttorneyCrump) November 6, 2026

«Να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας, γιατί δεν ξέρετε πότε μπορεί να φύγουν»

Στον ακάλυπτο χώρο ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, εκεί όπου έπεσε η μικρή Τζούλια, έχει αρχίσει να σχηματίζεται ένα αυτοσχέδιο μνημείο στη μνήμη της.

Κεριά, λουλούδια και ένα μπαλόνι έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, την ώρα που η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.

Ο πατέρας του παιδιού, Τσαγιάν Πολάνκο, απηύθυνε μήνυμα προς όλους τους γονείς, καλώντας τους να εκτιμούν κάθε στιγμή με τα παιδιά τους.

«Να κρατάτε τα παιδιά σας σφιχτά στην αγκαλιά σας. Να τα αγκαλιάζετε. Να τα αγαπάτε. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να φύγουν», είπε.

«Να φροντίζετε να τους λέτε κάθε βράδυ ότι τα αγαπάτε. Να φροντίζετε να τα αγκαλιάζετε», πρόσθεσε.

Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και η μητέρα της δίχρονης, ζητώντας από τους γονείς να μην θεωρούν δεδομένες τις στιγμές με τα παιδιά τους.

«Σας παρακαλώ, να αγκαλιάζετε τα μωρά σας, γιατί μια μέρα μπορεί να μην είναι πια εδώ», ανέφερε.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν, προς το παρόν, τον θάνατο της μικρής Τζούλια ως τραγικό δυστύχημα.

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