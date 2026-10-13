Στο θέατρο ο Ανδρουλάκης: Στην πρεμιέρα του «Συγκάτοικου»

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Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131 παρευρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τη Μαρίνα Ασλάνογλου και τη Γωγώ Μπρέμπου για τις ερμηνείες τους στο ανατρεπτικό έργο της queer Αμερικανίδας συγγραφέως, Jen Silverman.
Το έργο παρουσιάζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Βολιώτη.
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