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Με… φόρα ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος πριν κλείσει 15θήμερο στη θέση του είχε κάνει ουκ ολίγες τηλεοπτικές εμφανίσεις και συναντήσεις και έχει ανακοινώσει μειώσεις έως 25% για το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», όχι αυξήσεις στα χριστουγεννιάτικα γλυκά και πολλά άλλα.

Μέχρι και TikTok όπου εμφανιζόταν σε στιλ… Grand Theft Auto έκανε, για να αναφερθεί στα μέτρα του υπουργείου.

Βέβαια, όταν η συζήτηση πηγαίνει στην ουσία του πράγματος, δηλαδή, στην ακρίβεια που επιμένει εδώ και κάμποσα χρόνια να ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, τότε ο υφΥΠΑΝ περιορίζεται σε ατάκες τύπου «προσωρινό και εισαγόμενο το πρόβλημα της ακρίβειας», ενώ για τον πληθωρισμό κάλεσε τους δημοσιογράφους να μη συγκρίνουν την Ελλάδα με άλλες χώρες.

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