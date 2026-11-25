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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν από τη δικαστική διαδικασία και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ η υπόθεση αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι και η συνολική ζημία εκτιμάται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, πίσω από την υπόθεση βρίσκονται δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα, έχοντας ξεχωριστή δομή και διαφορετικά πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Στην πρώτη οργάνωση, κομβικό ρόλο φέρεται να είχε αστυνομικός με συνδικαλιστική δράση, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, καθώς και μία λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα». Το γραφείο της τελευταίας φέρεται να αποτελούσε σημείο αναφοράς για ένστολους που αναζητούσαν εικονικά παραστατικά, προκειμένου να εισπράξουν αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Στη δεύτερη ομάδα, βασικό πρόσωπο εμφανίζεται ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος». Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φέρεται να έκλεινε ραντεβού με ενδιαφερόμενους σε σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά και στα δικαστήρια, όπου παρέδιδε φακέλους με τις εικονικές αποδείξεις. Οι φάκελοι ήταν ονομαστικοί, ώστε κάθε παραλήπτης να λαμβάνει τα παραστατικά που προορίζονταν για τον ίδιο. Η αμοιβή για την προμήθεια των αποδείξεων φέρεται να ξεκινούσε από τα 150 ευρώ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ο μηχανισμός βασιζόταν στην εκμετάλλευση του συστήματος αποζημίωσης εξόδων διαμονής για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να εξασφάλιζαν εικονικές αποδείξεις από ξενοδοχεία και καταλύματα, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι κατέθεταν στις υπηρεσίες τους, εισπράττοντας στη συνέχεια τα αντίστοιχα ποσά χωρίς να έχουν διαμείνει σε αυτά.

Τα παραστατικά φέρονται να προέρχονταν είτε από πραγματικά καταλύματα, τα οποία διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των εμπλεκομένων, είτε από ανύπαρκτα ακίνητα που εμφανίζονταν μέσω εταιρειών-βιτρινών.

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ ένστολοι. Μάλιστα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις.

Στις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τερματικά POS, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

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