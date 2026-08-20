Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram – «Μακάρι να βγει η άλλη από τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020 δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι ωστόσο μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία και τρομερή ψυχική ταλαιπωρία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Έξι χρόνια μετά, ένας άγνωστος άνδρας της έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram και εκείνη αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει.

«Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα» γράφει μεταξύ άλλων ο άγνωστος άνδρας ενώ προσθέτε ότι καλά της έκανε η καταδικασμένη Έφη Κακαράτζουλα και της το έριξε γιατί είναι… «σπαστικιά γυναίκα»!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέβασε σε στόρι το μήνυμα του και σχολίασε: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Παράλληλα, ζήτησε την γνώμη των ακολούθων της, ρωτώντας τους τι πιστεύουν πως συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο.

Διαβάστε επίσης:

Η Sandra Bullock μιλά πρώτη φορά για τον θάνατο του συντρόφου της από ALS – «Είχα αρχίσει να πενθώ τον Bryan τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει»

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το παρασκήνιο πίσω από την επιστροφή στη Βρετανία – Γιατί αποφάσισαν ξαφνικά να μετακομίσουν

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες της Σακίρα και της Κριστίνα Αγκιλέρα στα ΗΑΕ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή