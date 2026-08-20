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20.08.2026 08:53

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram – «Μακάρι να βγει η άλλη από τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι»

20.08.2026 08:53
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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020 δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι ωστόσο μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία και τρομερή ψυχική ταλαιπωρία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Έξι χρόνια μετά, ένας άγνωστος άνδρας της έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram και εκείνη αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει.

«Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα» γράφει μεταξύ άλλων ο άγνωστος άνδρας ενώ προσθέτε ότι καλά της έκανε η καταδικασμένη Έφη Κακαράτζουλα και της το έριξε γιατί είναι… «σπαστικιά γυναίκα»!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέβασε σε στόρι το μήνυμα του και σχολίασε: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Παράλληλα, ζήτησε την γνώμη των ακολούθων της, ρωτώντας τους τι πιστεύουν πως συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο.

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