search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 08:40

Η Sandra Bullock μιλά πρώτη φορά για τον θάνατο του συντρόφου της από ALS – «Είχα αρχίσει να πενθώ τον Bryan τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει»

20.08.2026 08:40
SandraBullockap_file

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την απώλεια του συντρόφου της μίλησε για πρώτη φορά η Σάντρα Μπούλοκ, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο Μπράιαν Ράνταλ έχασε τη μάχη του με την ALS τον Αύγουστο του 2023. Ήταν 57 ετών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «SmartLess» και εξήγησε αρχικά γιατί κράτησε κρυφό από τον κόσμο το πρόβλημα υγείας του Ράνταλ. «Μου ζήτησε να μην το μοιραστώ. Ξέρω γιατί μου το ζήτησε», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η Μπούλοκ παραδέχτηκε ότι η επιθυμία του Ράνταλ «την απομόνωσε σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Η ηθοποιός σημείωσε ότι μόνο η αδερφή της, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο, γνώριζε για το πρόβλημα υγείας του Ράνταλ και ότι η ίδια πίστευε πως μπορούσε να το διαχειριστεί, κρατώντας όλους τους υπόλοιπους στο σκοτάδι.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης της υγείας του συντρόφου της, παράλληλα με την ανατροφή των δύο παιδιών της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, εξελίχθηκε σε «έναν συνδυασμό τριών πραγμάτων που ήταν αρκετά σκοτεινός».

Η Μπούλοκ αποκάλυψε ότι τελικά μίλησε για όσα περνούσε σε φίλους της, όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Αμάντα Άνκα, σύζυγος του συμπαρουσιαστή του «SmartLess», Τζέισον Μπέιτμαν. Μέχρι τότε, όμως, η Μπούλοκ είχε ήδη συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο φωτογράφος επρόκειτο να πεθάνει.

«Νομίζω ότι, στο σημείο όπου βρισκόταν στη διαδρομή του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει. Κάτι είχε αλλάξει. Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του. Δεν νομίζω ότι το είχα πραγματικά διαχειριστεί αυτό μέχρι μετά τον θάνατό του, γιατί μέχρι τότε απλώς βρίσκεσαι πάνω σε έναν διάδρομο και συνεχίζεις».

Διαβάστε επίσης:

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το παρασκήνιο πίσω από την επιστροφή στη Βρετανία – Γιατί αποφάσισαν ξαφνικά να μετακομίσουν

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες της Σακίρα και της Κριστίνα Αγκιλέρα στα ΗΑΕ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μαντόνα: Επόμενος σταθμός των διακοπών της στην Ελλάδα η Πάτμος – Επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και ενθουσιάστηκε με το νησί (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αραγτσί απαντά στον Τραμπ για τον «οικονομικό πόλεμο» – Νέα κλιμάκωση με κυρώσεις και απειλές

Και στο Ισραήλ δύο νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Media
ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: 47 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Στους 13 οι νεκροί

koufonisia2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές στα νησιά – Πού πωλούνται σπίτια πάνω από 7.000 ευρώ

KRYPTONOMISMATA
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Έπεισαν 78χρονο να «επενδύσει» 300.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και έγιναν «καπνός»

World Central Kitchen
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έβαλε στο… αρχείο την δολοφονία των εργαζομένων της World Central Kitchen από τον στρατό του – Οργή στην Αυστραλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ceuta metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία αγνοεί την ΕΕ και ετοιμάζει επείγουσα μεταφορά 500 κοριτσιών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα

sima-apotsigaro-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:18
usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αραγτσί απαντά στον Τραμπ για τον «οικονομικό πόλεμο» – Νέα κλιμάκωση με κυρώσεις και απειλές

Και στο Ισραήλ δύο νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Media
ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: 47 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Στους 13 οι νεκροί

koufonisia2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές στα νησιά – Πού πωλούνται σπίτια πάνω από 7.000 ευρώ

1 / 3