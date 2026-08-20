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20.08.2026 09:02

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στην Ιταλία

20.08.2026 09:02
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Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη, μοιράστηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, στον λογαριασμό που έχει δημιουργήσει για τη μητέρα του στο Instagram.

Στη φωτογραφία, την οποία είχε τραβήξει ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, βλέπουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, στη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία.

Ο γιος της ηθοποιού, έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Και όσο το καλοκαίρι συνεχίζει, ανεβάζω μια αδημοσίευτη φωτογραφία στο ταξίδι που πήγαμε με την μητέρα μου στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο και την φίλη της Μουμού Ηλιοπούλου. Και για αλλαγή δεν την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία ο προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης αλλά εγώ.

Για όλους εσάς όμως με λίγη υπομονή θα δείτε πολλές φωτογραφίες από το φακό του Κλεισθένη στο λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και το επιμελείται ο Μάκης Δελαπόρτας και μπορείτε να το προπαραγγείλετε από τις εκδόσεις Άγκυρα».

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:18
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