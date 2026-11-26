Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με 11 βραβεία και 10 διεθνείς διακρίσεις ο Ετήσιος Απολογισμός 2025 της HELLENiQ ENERGY, ξεχώρισε σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς για την έντυπη και την ψηφιακή του έκδοση.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιτυχίες περιλαμβάνονται τα δύο (2) Platinum Awards στα LACP Vision Awards με βαθμολογία 99 στα 100, η 3η θέση στην περιοχή EMEA και η 4η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Top 100, καθώς και μια σειρά Χρυσών και Αργυρών βραβεύσεων αλλά και ειδικών διακρίσεων στους υπόλοιπους διαγωνισμούς, για τον σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και τη συνολική παρουσίαση του Απολογισμού.
Ο «Ετήσιος Απολογισμός 2025 – Empowering Tomorrow» παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου για το 2025, αποτυπώνοντας παράλληλα τη σταθερή προσήλωση της HELLENiQ ENERGY στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην υψηλή ποιότητα της εταιρικής πληροφόρησης και στην αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο Ετήσιος Απολογισμός διακρίθηκε σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε, τόσο για την έντυπη όσο και για την ψηφιακή του έκδοση, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ποιότητα της συνολικής παρουσίασής του.
Πιο συγκεκριμένα:
Στα ARC Awards International – Annual Report Competition, η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, λαμβάνοντας:
Στον διεθνή διαγωνισμό 2025 Vision Awards Annual Report Competition του οργανισμού League of American Communications Professionals (LACP), τόσο η έντυπη όσο και η ψηφιακή έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού απέσπασαν ξεχωριστό Platinum Award, συγκεντρώνοντας καθεμία συνολική βαθμολογία 99 στα 100.
Οι παραπάνω πέντε κατατάξεις και ειδικές αναγνωρίσεις απονεμήθηκαν τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή έκδοση, συνθέτοντας συνολικά 10 διακρίσεις, πέντε για κάθε έκδοση.
Στον διεθνή διαγωνισμό Stevie® International Business Awards (IBA), η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:
Στα Galaxy Awards – The International Competition for Product & Service Marketing, η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις δύο κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, λαμβάνοντας:
Στον διεθνή διαγωνισμό IADA – The International Annual Report Design Awards, η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:
Πατήστε εδώ για να δείτε τον έντυπο Ετήσιο Απολογισμό 2025
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ψηφιακό Ετήσιο Απολογισμό 2025
Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Διαβάστε επίσης:
Sunlight: Μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ ανοίγει νέα μέτωπα στην άμυνα και την ενέργεια
ΜΕΤΚΑ: Πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και ισχυρή επενδυτική δύναμη πυρός
Alter Ego Media: Αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ για εξαγορές και νέες επενδύσεις στην ψυχαγωγία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.