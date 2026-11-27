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Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, στον απόηχο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ασκεί ασφυκτικές πιέσεις σε έναν κλάδο με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους. Δώδεκα αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη καταρρεύσει ή έχουν ζητήσει προστασία από τους πιστωτές τους από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ένα κύμα χρεοκοπιών στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο αναμένεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic εξελίχθηκε στο πιο πρόσφατο θύμα της κρίσης που έχει προκαλέσει η άνοδος των τιμών των καυσίμων μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, διέκοψε τις πτήσεις της την Πέμπτη, ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης πτώχευσης, εφόσον δεν καταφέρει να εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση. Από το καλοκαίρι αναζητούσε αγοραστή ή εταίρο για συγχώνευση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση.

Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η οποία επλήγη από την εκτόξευση των τιμών της κηροζίνης εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι κήρυξε πτώχευση λίγες ώρες αφού οι εταιρείες leasing κατήγγειλαν τα συμβόλαια μίσθωσης των αεροσκαφών της.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε την δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία και ο όμιλος για την εξεύρεση λύσης», δηλώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση που απευθύνεται προς το Χρηματιστήριο του Οσλο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και ειδικευόταν στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η Norse είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη ότι η οικονοιμκή της κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να λάβει βραχυπρόθεσμο δάνειο. Η μητρική Norse ⁠Atlantic ASA και άλλες εταιρείες του ομίλου δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση πτώχευσης και παραμένουν σε λειτουργία.

Τα προβλήματα της Norse έρχονται λίγες ημέρες μετά την αναστολή λειτουργίας δύο ισπανικών αεροπορικών εταιρειών, των Plus Ultra και AlbaStar. Τον Σεπτέμβριο, η AirBaltic υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προστασίας του Chapter 11 στις ΗΠΑ, ενώ την ίδια περίοδο η ισπανική Volotea προσέφυγε σε διαδικασία προληπτικής προστασίας από την αφερεγγυότητα.

Η Norse έγινε η 12η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καταρρέει ή ζητά προστασία από τους πιστωτές της από τον Φεβρουάριο, όταν η σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα σε έναν κλάδο που παραδοσιακά λειτουργεί με εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Προβλέψεις για νέες χρεοκοπίες μέσα στον χειμώνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι είναι πιθανό να καταρρεύσουν και άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες πριν από το τέλος του χειμώνα.

«Όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι παίκτες στην Ευρώπη και αυτό θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων παραμένει επίμονα υψηλή», δήλωσε.

Όπως εκτίμησε, ο κλάδος ενδέχεται να οδηγηθεί σε νέο κύμα συγκέντρωσης, με τους μεγάλους εθνικούς αερομεταφορείς, όπως η British Airways και η Lufthansa, να συνεχίζουν τις εξαγορές, αλλά και με μικρότερες εταιρείες να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν.

Από την πλευρά του, ο Andrew Lobbenberg, αναλυτής αεροπορικών εταιρειών της Barclays, είχε προειδοποιήσει μετά την αίτηση προστασίας της AirBaltic ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα.

«Και άλλες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες θα ακολουθήσουν», είχε σημειώσει.

Ryanair και Wizz Air στο επίκεντρο των εκτιμήσεων

Στελέχη του κλάδου παρακολουθούν πλέον ποιες εταιρείες θα βρεθούν στην επόμενη λίστα των πιθανών καταρρεύσεων.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, ο οποίος συχνά ασκεί έντονη κριτική στους ανταγωνιστές του, έχει προβλέψει ότι η ουγγρική Wizz Air ενδέχεται να μην καταφέρει να επιβιώσει μέχρι την άνοιξη.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Wizz Air, József Váradi, απορρίπτει τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου (hedging), καθώς και σημαντική ρευστότητα.

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τις μικρότερες και οικονομικά πιεσμένες εταιρείες είναι ότι οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς εμφανίζονται πλέον λιγότερο πρόθυμοι να τις διασώσουν μέσω εξαγορών.

Στελέχη από διάφορες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν στους Financial Times ότι οι μεγάλοι παίκτες είναι πλέον περισσότερο διατεθειμένοι να αφήσουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους να χρεοκοπήσουν, καθώς έτσι μπορούν να αποκτήσουν τα αεροσκάφη τους σε χαμηλότερες τιμές, χωρίς να αναλάβουν το κόστος ενσωμάτωσης της επωνυμίας, των συστημάτων και των υπόλοιπων λειτουργιών τους.

Γιατί απέτυχε το επιχειρηματικό μοντέλο της Norse Atlantic

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση κατάρρευσης, τα προβλήματα της Norse Atlantic είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Πρώην στελέχη της εταιρείας και αναλυτές επισημαίνουν ότι η Norse επιχείρησε να εφαρμόσει το μοντέλο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ένα εγχείρημα που έχει αποτύχει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Ο αναλυτής αεροπορικών μεταφορών John Strickland χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο «δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καταστεί βιώσιμο μακροπρόθεσμα».

Αντίστοιχα, ο Andrew Lobbenberg της Barclays υποστήριξε ότι η διαμόρφωση των αεροσκαφών της εταιρείας, με μεγάλες θέσεις στην οικονομική θέση και περιορισμένο αριθμό θέσεων στην premium economy, δεν ανταποκρινόταν στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

Όπως εξήγησε, η ζήτηση για ταξίδια υψηλότερης κατηγορίας παραμένει ισχυρή, ενώ οι τιμές στην οικονομική θέση δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις.

Προειδοποίηση προς τους επιβάτες: Μην ακυρώνετε μόνοι σας τα εισιτήριά σας

Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Norse εντείνεται, ειδικοί στην προστασία των καταναλωτών προειδοποιούν τους επιβάτες να μην προχωρήσουν βιαστικά σε ακύρωση των ταξιδιών τους.

Ο Rory Boland, συντάκτης του ταξιδιωτικού τμήματος της Which?, συμβουλεύει τους επιβάτες να μην ακυρώσουν τις κρατήσεις τους όσο η αεροπορική εταιρεία δεν έχει επισήμως καταρρεύσει.

Ο λόγος είναι ότι μια οικειοθελής ακύρωση από την πλευρά του επιβάτη μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση επίσημης διακοπής λειτουργίας της εταιρείας.

Το κόστος των καυσίμων παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων, οι οποίες εκτοξεύθηκαν μέσα στη χρονιά, παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Αυτό αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες να πληρώνουν περισσότερα για τα καύσιμα, καθώς εισέρχονται στους χειμερινούς μήνες, οι οποίοι παραδοσιακά είναι δυσκολότεροι για την κερδοφορία τους.

Οι εταιρείες που έχουν προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου μέσω συμβολαίων hedging προστατεύονται εν μέρει από τις αυξήσεις. Ωστόσο, ακόμη και αυτές αναγκάζονται πλέον να συνάπτουν νέα συμβόλαια σε υψηλότερες τιμές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Finnair, Turkka Kuusisto, αποκάλυψε ότι η φινλανδική εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσω hedging μόλις το 34% των αναγκών της σε καύσιμα για το επόμενο έτος, έναντι 44% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Όπως δήλωσε στους Financial Times την Πέμπτη, η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου έχει περιορίσει σημαντικά την έκθεση της εταιρείας στις αυξημένες τιμές των καυσίμων και, κυρίως, στην έντονη μεταβλητότητα της αγοράς.

AirBaltic και Volotea προσπαθούν να αποφύγουν την κατάρρευση

Την ίδια στιγμή, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δίνουν μάχη για να παραμείνουν σε λειτουργία.

Η AirBaltic, η οποία υπέβαλε αίτηση προστασίας μέσω Chapter 11 τον Σεπτέμβριο, επιδιώκει να εξασφαλίσει κρατική εγγύηση ύψους 175 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση της Λετονίας.

Παράλληλα, προχωρά σε περικοπές θέσεων εργασίας και περιορισμό του στόλου της, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Αντίστοιχα, η ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Volotea μειώνει τις πτήσεις και συρρικνώνει τον στόλο της. Επιπλέον, βρίσκεται αντιμέτωπη με την αποπληρωμή δανείων που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον John Strickland, οι μεγάλοι εθνικοί αερομεταφορείς, όπως η British Airways, καθώς και οι μεγάλες εταιρείες χαμηλού κόστους, βρίσκονται σε σαφώς καλύτερη θέση.

Ωστόσο, ακόμη και αυτές προχωρούν σε περικοπές χωρητικότητας, αποφεύγοντας δρομολόγια που δεν είναι πλέον κερδοφόρα εξαιτίας του αυξημένου κόστους των καυσίμων.

«Όλα αυτά δείχνουν πόσο δύσκολο είναι το περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες αυτόν τον χειμώνα», κατέληξε.

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