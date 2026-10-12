Μάχη με τον χρόνο για 28χρονη Ελληνίδα – Η σπάνια νόσος και η μεταμόσχευση στο Τορίνο που της έσωσε τη ζωή (Video)

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Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος υπεβλήθη η 28χρονη Ειρήνη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της λόγω της σπάνιας γενετικής νόσου του Γουίλσον από την οποία πάσχει, και η οποία προκαλεί συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ. Η νεαρή γυναίκα, που ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ολλανδία, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Ιταλία, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Όλα ξεκίνησαν όταν, ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και άλλα ζωτικά όργανα. Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ήταν επείγουσα, ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Στην επιχείρηση διάσωσής της συμμετείχε η ομάδα του καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι, επικεφαλής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette στο Τορίνο.

Το μόσχευμα βρέθηκε σε 12 ώρες

Η μεταφορά της 28χρονης στην Ιταλία έγινε με ειδικό αεροσκάφος. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν διασωληνωμένη, «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της», όπως ανέφεραν οι επιστήμονες. Οι γιατροί χορήγησαν ειδική αγωγή, η οποία επέτρεψε να μειωθεί άμεσα η ποσότητα χαλκού στο ήπαρ της. Μέσα σε δώδεκα ώρες εντοπίστηκε μόσχευμα και η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Ρομανιόλι και τους συνεργάτες του και διήρκεσε δέκα ώρες.

Η μετεγχειρητική περίοδος παρουσίασε δυσκολίες, καθώς εκδηλώθηκαν επιπλοκές που απαιτούσαν συντονισμένη αντιμετώπιση. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Τορίνο. Η πορεία της υγείας της κρίνεται πλέον ως εξαιρετικά ικανοποιητική, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, ενώ η Ειρήνη έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Για την έκβαση της υπόθεσης μίλησε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα: «Πρόκειται για τη δύναμη της δωρεάς οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούργιο ήπαρ. Μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας».

«Σώθηκα κυρίως από το γεγονός ότι έφτασα σε 24 ώρες»

Τη δική της εμπειρία περιέγραψε η Ειρήνη σε συνέντευξή της στον Alpha, αναφερόμενη τόσο στην ταχύτητα της μεταφοράς της, όσο και στην άμεση εύρεση δότη, που επέτρεψε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως η μεταμόσχευση.

«Σώθηκα κυρίως από το γεγονός ότι έφτασα σε 24 ώρες και ήμουν τυχερή επειδή βρέθηκε δότης και κάναμε τη μεταμόσχευση αμέσως», είπε.

Η 28χρονη αναφέρθηκε επίσης στην αποκατάστασή της, καθώς χρειάστηκε να ξαναμάθει να περπατά: «Είμαι πολύ καλά, δηλαδή τον τελευταίο μήνα που έκανα φυσιοθεραπεία για δύο εβδομάδες, γιατί δεν είχα περπατήσει τρεις μήνες, οπότε καταλαβαίνετε, πάλι από την αρχή όλο αυτό. Τον τελευταίο μήνα είμαι πολύ καλά από τότε που άρχισα να περπατάω και στάθηκα στα πόδια μου ήμουν οκ. Και τώρα δηλαδή όσο περνάει ο καιρός είμαι μια χαρά».

Θετική για την εξέλιξη της υγείας της εμφανίστηκε και η ιατρική ομάδα που ανέλαβε την επέμβαση. Ο καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι, επικεφαλής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Le Molinette, δήλωσε: «Η ασθενής είναι καλά και θα μπορέσει σύντομα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μία ιστορία αμεσότητας, αποτελεσματικής οργάνωσης, διεθνούς συνεργασίας και αλτρουισμού».

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