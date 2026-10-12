Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων

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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης.

Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε νωρίς το απόγευμα στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε φίλος του, και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Η επιχείρηση εντοπισμού, η όποια ξεκίνησε στις 19.30 και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.

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