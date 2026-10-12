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12.10.2026 21:56

Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4 ετών κοριτσιού από εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό – Τι υποστηρίζουν οι γονείς του παιδιού 

12.10.2026 21:56
paidikos-stathmos

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Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκεται εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονου κοριτσιού.

Η μητέρα του κοριτσιού παρατήρησε εκδηλώνε δυσφορία και νευρικότητα όποτε μιλούσαν για το σχολείο. «Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, πάνω μου ερχόταν, δε με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ», περιέγραψε η μητέρα του παιδιού στο MEGA. 

Όταν το ρώτησε αν της έχε πει κάποιος να κρατήσει μυστικό, το κοριτσάκι της αποκάλυψε όσα είχαν συμβεί. «Με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ”ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε».

Οι γονείς έχουν προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία και την εισαγγελία, αλλά η εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί από τον παιδικό σταθμό, με συνέπεια το κοριτσάκι να αποκοπεί από την ρουτίνα του και τα άλλα παιδιά να κινδυνεύουν, αν επαληθευτεί η καταγγελία.

Να σημειωθεί ότι η εργαζόμενη  που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είχε πρσληφθεί στο δήμο αλλά τοποθετήθηκε σε θέση άσχετη με το αντικείμενό.

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