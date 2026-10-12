Δολοφονία 52χρονου στη Γλυφάδα: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους εκτελεστές – Τον ακολούθησαν από το σπίτι του

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Υλικό από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φέρονται να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών πριν από τη δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του EΡΤnews. Το θύμα έπεσε νεκρό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11/10), σε σημείο πίσω από το Γκολφ.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα φέρονται να ακολουθούσαν τον 52χρονο από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του. Εκείνος ανέβηκε στη δική του μηχανή και ξεκίνησε για το νυχτερινό κέντρο της παραλιακής, όπου εργαζόταν. Η παρακολούθηση φέρεται να συνεχίστηκε μέχρι ένα σημείο της διαδρομής όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Εκεί, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας άνοιξε πυρ πισώπλατα εναντίον του 52χρονου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στη σκηνή του εγκλήματος, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν δέκα κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να παραδοθεί την Τρίτη, 13/10, και θα αποσαφηνίσει πόσες σφαίρες έπληξαν το θύμα, καθώς και ποια από αυτές προκάλεσε τον θάνατό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η σύντροφος του 52χρονου προσήλθε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να καταθέσει στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν ανέφερε στοιχεία που να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη των ερευνών.

Όπως φέρεται να είπε, είχε γνωρίσει τον 52χρονο στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν και γνώριζε ότι ήταν οργανωμένος οπαδός. Ανέφερε, ωστόσο, ότι εκείνος δεν της είχε μιλήσει ποτέ για απειλές που να σχετίζονται είτε με οπαδικές αντιπαραθέσεις, είτε με κυκλώματα της μαφίας.

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