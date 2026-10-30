Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία – Αρνείται να παραιτηθεί ο υπουργός Μεταφορών

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Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας απέρριψε σήμερα τις εκκλήσεις για παραίτησή του έπειτα από το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια της θητείας του φέτος, καθώς οι αρχές εργάζονται αδιάκοπα για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα καταδίκασαν αυτή την εβδομάδα τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε επειδή απέδωσε το δυστύχημα της Τετάρτης σε παραβίαση του πρωτοκόλλου από τους χειριστές του κέντρου ελέγχου αντί να αναλάβει την ευθύνη, με τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους να ζητούν την άμεση αποπομπή του.

Το δυστύχημα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και το οποίο συνέβη κοντά στην πόλη Ούρντα στην κεντρική Ισπανία, ακολούθησε ένα άλλο που αφορούσε τις ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες στην ίδια γραμμή και άφησε πίσω του 46 νεκρούς τον Ιανουάριο.

Αυτό προκάλεσε εκ νέου διάλογο για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, του πιο εκτεταμένου στην Ευρώπη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για εκλογές που ο αριστερός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει προκηρύξει για τις 29 Νοεμβρίου.

📺 TV en DIRECTO | Puente: "Se el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral (…) Lo fácil para mí es salir pero no es eso lo que va con mi carácter ni es lo que el presidente me ha pedido" https://t.co/3fiyBwS1ob https://t.co/NO1VT9Fz5E — EL PAÍS (@el_pais) October 30, 2026

«Το καθήκον μου τώρα δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στο αξίωμα, αλλά στην επίλυση του προβλήματος, στον ακριβή προσδιορισμό του τι συνέβη και στην παροχή σαφών εξηγήσεων», δήλωσε σήμερα ο Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου.

Το τρένο το οποίο έπεσε πάνω σε ένα άλλο, ακινητοποιημένο ταξίδευε με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 ​​χλμ/ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη από την Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων (AITAT).

periodista : usted dimitiria si se lo pidieran los parientes de las victimas? -si ya perdieron un hijo, padre, hermano o una pierna en el accidente de tren, no cambia nada, porque me piden eso? -oscar puente, ministro de transporte de españa https://t.co/SRW5Ow2j8d October 30, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα τους πολίτες ότι η κυβέρνησή του εργάζεται «αδιάκοπα» για την αναγνώριση των 69 θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, αντιμετωπίζοντας την αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα, σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, (…) για να προσπαθήσουμε να παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αξιόπιστα, στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης έπειτα από συνάντηση με τις υπηρεσίες διάσωσης κοντά στην Ούρντα, την πόλη της κεντρικής Ισπανίας, όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε τη “δέσμευσή” του να “ενημερώνονται οι οικογένειες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων καθώς προχωρά ολόκληρη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων αυτού του τρομερού δυστυχήματος”.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης όταν ένα τρένο που ανήκε στην κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe έπεσε στο πίσω μέρος ενός άλλου τρένου που ανήκε στην εταιρεία Iryo, το οποίο είχε σταματήσει στις γραμμές 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Από την πλευρά του, ο Εμιλιάνο Γκαρσία-Πέιτζ, ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί 70 αναφορές αγνοουμένων. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αντιστοιχεί στους νεκρούς, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα περισσότερων νεκρών», προειδοποίησε ο Γκαρσία-Πέιτζ, διευκρινίζοντας ότι εκτός από την ανάκτηση «ακέραιων πτωμάτων», οι διασώστες έχουν συγκεντρώσει «έως και 31 σακούλες που περιέχουν μερικά λείψανα, και αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, καθιστά την ταυτοποίηση εξαιρετικά περίπλοκη».

Αφού έδωσαν δείγμα DNA, πολλοί συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν στην πόλη του Τολέδο, όπου το νεκροτομείο στεγάζει τις επιχειρήσεις ταυτοποίησης, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Σε αυτό το στάδιο, έχουν πραγματοποιηθεί «48 νεκροψίες» και «5 ταυτοποιήσεις έχουν κοινοποιηθεί στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης το δικαστικό όργανο που είναι υπεύθυνο για αυτό το έργο.

Με τη βοήθεια τριών τεράστιων λευκών γερανών και σκύλων, η αναζήτηση θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα ανάμεσα στον σωρό από παλιοσίδερα που έχουν μετατραπεί πολλά από τα βαγόνια, παρόλο που «απομένουν όλο και λιγότερα να ανακαλυφθούν», δήλωσε η Έστερ Παντίγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, στην δημόσια τηλεόραση TVE.

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