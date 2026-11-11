Στους δρόμους για το δικαίωμα στη στέγη – «Σπίτια για να ζούμε, όχι για να πλουτίζουν» – Συγκεντρώσεις το απόγευμα

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Η στεγαστική κρίση βγάζει πολίτες, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στους δρόμους σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Στην Αθήνα το ραντεβού έχει δοθεί στις 18:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 18:30, στην πλατεία Νίκου Παπάζογλου, στην Κάτω Τούμπα.

Με κεντρικό σύνθημα «Τα σπίτια είναι για να ζούμε, όχι για να πλουτίζουν», οι συμμετέχοντες ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προστασία της πρώτης κατοικίας και των ενοικιαστών, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και δημόσιες πολιτικές κοινωνικής κατοικίας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου οργανώσεις και εργατικά συνδικάτα έχουν καλέσει σε γενική απεργία για την κατοικία την ίδια ημέρα.

Ποιοι καλούν στην κινητοποίηση

Στην κινητοποίηση της Αθήνας έχουν απευθύνει καλέσματα δεκάδες συλλογικότητες, εργατικά σωματεία, κοινωνικοί φορείς και πολιτικές οργανώσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η ΑΔΕΔΥ, ο ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, εργατικά σωματεία νοσοκομείων, η Β΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΕΤΕΡ, καθώς και οργανώσεις εργαζομένων της ΔΥΠΑ.

Συμμετοχή έχουν ανακοινώσει επίσης η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, οι Γειτονιές για το Δικαίωμα στη Στέγη, η Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία και η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για Όλους».

Στα καλέσματα περιλαμβάνονται ακόμη το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», φοιτητικοί σύλλογοι και δημοτικές κινήσεις.

Η Ημέρα Δράσης έφτασε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αθήνας, όπου τέθηκε στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης από τις παρατάξεις Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και Ανοιχτή Πόλη.

Στην κινητοποίηση καλεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. “Ενώνουμε τη φωνή μας με τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις ενώσεις ενοικιαστών και τις συλλογικότητες που υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατοικία“, αναφέρεται.

Στο πλευρό των κινητοποιήσεων τάσσεται και η Νέα Αριστερά, η οποία χαρακτηρίζει τη στεγαστική κρίση αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και ζητά πλαφόν στα ενοίκια, προστασία από πλειστηριασμούς, κατάργηση της Golden Visa και δημόσιο σχέδιο κοινωνικής κατοικίας.

Κάλεσμα συμμετοχής έχουν απευθύνει επίσης οι οργανώσεις Αναμέτρηση, ΑΠΟ, ΔΕΑ και Μετάβαση, συνδέοντας τη στεγαστική κρίση με την αύξηση του κόστους ζωής και την απουσία αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής.

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