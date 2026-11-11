Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, 13 μαθητές στο Παίδων

Takeaways by to pontiki AI Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ολοκλήρωσε επιχείρηση απομάκρυνσης δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί, μετά από περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων.

Συνολικά 28 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές και 15 ενήλικες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου πέντε εξ αυτών έλαβαν ήδη εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό παρακολούθηση χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ιδιοκτήτης του εκπαιδευτηρίου ανέφερε ότι η οσμή προκλήθηκε από ανάμειξη υλικών στον χώρο της πισίνας και ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, κοντά στον χώρο της πισίνας του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Καίσαρη στο Κορωπί, όπου νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 28 ατόμων σε νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και 13 μαθητές του εκπαιδευτηρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Εν τω μεταξύ, 13 μαθητές του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου, άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία γύρω στις 10:30 το πρωί, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Εν τέλει οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας έφυγε με ιδιωτικό όχημα.

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν και 13 ενήλικοι, ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Κορωπίου.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών

Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας είναι τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από αναθυμιάσεις στην πισίνα του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πρόκειται για 13 παιδιά, ηλικίας έξι ετών, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια. Τα παιδιά υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ πέντε από αυτά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Τα υπόλοιπα οκτώ υποβάλλονται σε εξετάσεις και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά αναφέρθηκε ότι εισέπνευσαν αέριο, πιθανότατα χλώριο, από χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα.

Για τη διακομιδή των παιδιών κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τα μετέφεραν στο «Αγλαΐα Κυριακού», συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων.

Το ΕΚΑΒ είχε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή των ατόμων στα νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Στο μεταξύ, 13 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ ακόμη δύο μεταφέρονται από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναφέρεται σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Δεν υπάρχει θέμα, προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο», λέει ο Ηλίας Καίσαρης

Ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι πλέον δεν «υπάρχει θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο».

Ο Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι η οσμή ήταν ελαφριά αλλά ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα. «Εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού και ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου. Το πρωτόκολλο προβλέπει το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, τους πάντες. Κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά».

Διευκρίνισε ότι τα παιδιά δεν αισθάνθηκαν αδιαθεσία. «Προληπτικά πήγαν στο Παίδων και αυτό μας το συνέστησε το ΕΚΑΒ, ότι έτσι προβλέπεται».

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