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12.11.2026 07:06

Εικόνες χάους μετά από κατάρρευση κτιρίου στο Μανχάταν – Δύο νεκροί, πάνω από 10 τραυματίες

12.11.2026 07:06
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Η κατάρρευση τριώροφου κτιρίου, πλάι σε εργοτάξιο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους, δέκα από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις αρχές της Νέας Υόρκης, καθώς οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου, το οποίο είχε ανεγερθεί τα χρόνια του 1930, παραμένει άγνωστη σε αυτό το στάδιο. Διενεργείται έρευνα για την καταστροφή, δήλωσε στον Τύπο ο Τζον Εσποζίτο, ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο όταν κατέρρευσε, σύμφωνα με τις αρχές, ούτε πόσοι εργάτες βρίσκονταν στο παρακείμενο οικόπεδο όπου γινόταν μεταξύ άλλων εκσκαφή.

Ομάδα πυροσβεστών έτυχε να βρίσκεται στη συνοικία και επενέβη μέσα σε ένα λεπτό από την κατάρρευση συνέβαλε να ανασυρθούν τα πρώτα θύματα, διευκρίνισαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι ενημέρωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 και πλέον διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι 19, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, σύμφωνα με την επίτροπο της πυροσβεστικής Λίλιαν Μπονσινιόρε. Δεν διευκρίνισε αν είναι παιδί ανάμεσα στους νεκρούς.

Επιτόπου, στο Μπρούκλιν, στη γειτονιά Φλάτμπους, πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έψαχναν ακόμα χθες βράδυ στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Άνδρες της πυροσβεστικής ανέσυραν θύματα από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους παιδί που μετέφεραν πάνω σε φορείο προς ασθενοφόρο, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το πυροσβεστικό σώμα της νέας Υόρκης εξήγησε πως ειδοποιήθηκε ότι κόσμος είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε περί τις 16:00 (τοπική ώρα• 23:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Εσποζίτο τόνισε χθες βράδυ πως «δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται συνολικά».

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