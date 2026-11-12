Καιρός: Ανοιξιάτικο διάλειμμα στην καρδιά του Νοέμβρη – Ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, αφρικανική σκόνη, τοπικές ομίχλες, λασποβροχές και 24άρια

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Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη συνεχίζει με διάθεση… Απρίλη, αφού το μοτίβο του καιρού έχει μετατραπεί σε αισθητά θερμότερο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και η άνοιξη είναι η πλέον αισθητή εποχή! Οι υγροί νοτιάδες κυριαρχούν, φορτώνουν την ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη, τοπικές ομίχλες εξαπλώνουν τα 20άρια στον χάρτη και κάνουν την κατάσταση κάπως αποπνικτική. Οι υγροί νοτιάδες κρατούν τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα, μεταφέροντας σκόνη και αυξημένη υγρασία σε όλη τη επικράτεια.

Συννεφιασμένος χάρτης, λασποψιλόβροχα στα δυτικά, 24άρια στα νότια και ενίσχυση των ανέμων

Γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας (Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία), όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικά λασποψιλόβροχα, κυρίως τα ξημερώματα και στα ορεινά μέσα στη μέρα.

Στα νοτιότερα τμήματα ο ουρανός θα διατηρηθεί επίσης συννεφιασμένος. Πιο πυκνές νεφώσεις πιθανώς να δώσουν σκόρπιες ψιχάλες στην Πελοπόννησο και νωρίς το πρωί βροχές με πιθανές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ώρα που στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι σχεδόν ηλιόλουστος.

Στην Κρήτη περιμένουμε νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές, ικανές να δώσουν λίγες ψιχάλες κυρίως στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Οι νοτιάδες κυριαρχούν στα πελάγη πνέοντας γενικά στα 5 με 6 μποφόρ. Ωστόσο, προς το βράδυ θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και το Βόρειο Ιόνιο!

Οι θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν τον υδράργυρο στους 20 με 22°C στα περισσότερα πεδινά της χώρας, ενώ θα φτάσει τους 23 με 24°C στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη! Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές θερμοκρασίες.

Στην Αττική η μέρα θα εξελιχθεί με σύννεφα αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες 4 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με τη θερμοκρασία σε άνοδο να κυμαίνεται από 14 έως 23°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις και τοπικές ομίχλες το πρωί. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί άπνοια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11°C το πρωί έως 20°C το μεσημέρι.

Λασποβροχές στα δυτικά, πιθανές καταιγίδες στην Κέρκυρα και θυελλώδεις νοτιάδες έως 8 μποφόρ την Παρασκευή

Την Παρασκευή (13/11) γενικά θα διατηρηθεί μουντός και συννεφιασμένος καιρός στο σύνολο της χώρας με διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα (Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Πελοπόννησο), όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές —πιο έντονες κυρίως στα ορεινά με πιθανές σποραδικές καταιγίδες, ειδικά στην περιοχή της Κέρκυρας.

Επίσης, τοπικές ασθενείς βροχές θα δεχτούν αργότερα στη μέρα η νότια Πελοπόννησος, μέρος των Κυκλάδων, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς η Ανατολική Στερεά, η Νότια Εύβοια και η βόρεια χώρα.

Οι νοτιάδες εδραιώνονται και ενισχύονται περαιτέρω στα πελάγη: θα πνέουν γενικά στα 5 με 6 μποφόρ, όμως στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο καθώς και στο Βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7, τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ!

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, δείχνοντας το μεσημέρι 20 με 22°C στα περισσότερα πεδινά, ενώ θα φτάσουν τους 23°C στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Το βράδυ η ψύχρα παραμένει ήπια στα πεδινά και το κρύο στα ορεινά διατηρείται σε ανεκτές τιμές.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (14/11) παρατείνει το ίδιο μοτίβο, με λασποβροχές στα δυτικά και βόρεια και πιθανές καταιγίδες. Το θερμόμετρο θα διατηρηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα (κυρίως στα ανατολικά και νότια), ενώ οι νοτιάδες θα δυναμώσουν κι άλλο στα πελάγη, συνεχίζοντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που διατηρεί την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Με απλά λόγια… το ανοιξιάτικο διάλειμμα στην καρδιά του φθινοπώρου συνεχίζεται… για λίγο ακόμα όμως! Δεν είναι οι κατάλληλες μέρες για να απλώσουμε τα ρούχα μας έξω… ούτε και για να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας!

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