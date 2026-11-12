Απρόοπτο στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν κατά την υποδοχή του Σλοβάκου προέδρου (Video)

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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Την ώρα που ο Σλοβάκος αξιωματούχος έφτανε στο προεδρικό μέγαρο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του, ένας άνδρας της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Ο Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού, έσπευσε κοντά του για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο της υποδοχής.

A member of the honor guard collapsed on Wednesday as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Élysée Palace in Paris for a visit. French President Emmanuel Macron and staff members approached the guard before staff carried him away. Macron then greeted Pellegrini. The… pic.twitter.com/e3olkxolbb — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Mετά την απομάκρυνση του φρουρού, ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε κανονικά στην υποδοχή του Πέτερ Πελεγκρίνι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της ξαφνική κατάρρευσης του φρουρού, ενώ δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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