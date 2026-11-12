Δόμηση: Νέο μοντέλο μεταφοράς συντελεστή μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Μπλόκο στη φαραωνικές μελέτες του ΤΕΕ

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Σε εκ βάθρων αλλαγή του μοντέλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης προσανατολίζεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και από κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιους» δημάρχους για τις προβλέψεις των μελετών του ΤΕΕ που μπήκαν σε δημόσια διαβούλευση εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Όπως έγραψε το topontiki.gr, οι μελέτες για τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) μπαίνουν στον «πάγο» και αρχίζει να σκιαγραφείται άλλο μοντέλο το οποίο θα εξεταστεί με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Οι δύο αλλαγές που συζητούνται

Η πρώτη αλλαγή που συζητείται μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να καθησυχάσει τους δήμους, είναι η μεταφορά συντελεστή δόμησης να θεσμοθετηθεί με ΖΥΣ μόνο για όσους δήμους το επιθυμούν και συμφωνήσουν.

Δηλαδή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαγράφεται η πρόβλεψη για κεντρική θεσμοθέτηση 197 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 13 περιφέρειες ενότητες της χώρας, όπως παρουσιάστηκαν από τις μελέτες που έγιναν με προκήρυξη του ΤΕΕ και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Έτσι, από τη διαβούλευση θα προκύψει σε πρώτη φάση ποιοι δήμοι συμφωνούν και στη συνέχεια για πόσες ΖΥΣ και σε ποιες περιοχές του δήμου τους συμφωνούν. Η δεύτερη αλλαγή που συζητείται αφορά στη μεταφορά συντελεστή μόνο εντός του ίδιου δήμου, αλλαγή που απαιτεί τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η πρόβλεψη που προκύπτει από το άρθρο 71 του ν. 4759/2020 είναι ότι ο τίτλος της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να αξιοποιηθεί σε ακίνητο που βρίσκεται: «εντός του αυτού ή όμορου δήμου της ίδιας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας».

Δηλαδή, ο ισχύων νόμος δίνει για παράδειγμα τη δυνατότητα για μεταφορά συντελεστή δόμησης από τον δήμο Χαλανδρίου στον δήμο Χολαργού κλπ. Οπότε, για μεταφορά συντελεστή δόμησης αποκλειστικά εντός του ίδιου δήμου, απαιτείται αλλαγή του νόμου 4759/2020.

Το δεδομένο είναι ότι ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, μπλοκάρει τη φαραωνική επιλογή για την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Και λέμε φαραωνική καθώς σύμφωνα με τις μελέτες που προκήρυξε το ΤΕΕ, οι 197 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 51 Δημοτικές Ενότητες καλύπτουν 26,87 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, ενώ η πρόσθετη δόμηση που προβλέπεται από τις αυξήσεις των συντελεστών δόμησης ανέρχεται σε 4,57 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

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