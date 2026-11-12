search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 08:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Βάλια Μπαζού ΒΑΛΙΑ ΜΠΑΖΟΥ

12.11.2026 06:39

Δόμηση: Νέο μοντέλο μεταφοράς συντελεστή μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Μπλόκο στη φαραωνικές μελέτες του ΤΕΕ

12.11.2026 06:39
akinita

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εκ βάθρων αλλαγή του μοντέλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης προσανατολίζεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και από κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιους» δημάρχους για τις προβλέψεις των μελετών του ΤΕΕ που μπήκαν σε δημόσια διαβούλευση εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Όπως έγραψε το topontiki.gr, οι μελέτες για τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) μπαίνουν στον «πάγο» και αρχίζει να σκιαγραφείται άλλο μοντέλο το οποίο θα εξεταστεί με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Οι δύο αλλαγές που συζητούνται 

Η πρώτη αλλαγή που συζητείται μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να καθησυχάσει τους δήμους, είναι η μεταφορά συντελεστή δόμησης να θεσμοθετηθεί με ΖΥΣ μόνο για όσους δήμους το επιθυμούν και συμφωνήσουν.

Δηλαδή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαγράφεται η πρόβλεψη για κεντρική θεσμοθέτηση 197 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 13 περιφέρειες ενότητες της χώρας, όπως παρουσιάστηκαν από τις μελέτες που έγιναν με προκήρυξη του ΤΕΕ και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Έτσι, από τη διαβούλευση θα προκύψει σε πρώτη φάση ποιοι δήμοι συμφωνούν και στη συνέχεια για πόσες ΖΥΣ και σε ποιες περιοχές του δήμου τους συμφωνούν. Η δεύτερη αλλαγή που συζητείται αφορά στη μεταφορά συντελεστή μόνο εντός του ίδιου δήμου, αλλαγή που απαιτεί τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η πρόβλεψη που προκύπτει από το άρθρο 71 του ν. 4759/2020 είναι ότι ο τίτλος της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να αξιοποιηθεί σε ακίνητο που βρίσκεται:  «εντός του αυτού ή όμορου δήμου της ίδιας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας».

Δηλαδή, ο ισχύων νόμος δίνει για παράδειγμα τη δυνατότητα για μεταφορά συντελεστή δόμησης από τον δήμο Χαλανδρίου στον δήμο Χολαργού κλπ. Οπότε, για μεταφορά συντελεστή δόμησης αποκλειστικά εντός του ίδιου δήμου, απαιτείται  αλλαγή του νόμου 4759/2020.

Το δεδομένο είναι ότι ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, μπλοκάρει τη φαραωνική επιλογή για την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. 

Και λέμε φαραωνική καθώς σύμφωνα με τις μελέτες που προκήρυξε το ΤΕΕ, οι 197 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 51  Δημοτικές Ενότητες καλύπτουν 26,87 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, ενώ η πρόσθετη δόμηση που προβλέπεται από τις αυξήσεις των συντελεστών δόμησης ανέρχεται σε 4,57 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Διαβάστε επίσης

Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, 13 μαθητές στο Παίδων

Νέα εποχή για το gov.gr με αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών – Τι αλλάζει σε κάμερες και social media

Εύβοια: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν πάνω από 850 αρνιά σε… δόσεις – Ζημιά πάνω από 65.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin_kushner_witkoff_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στον Πούτιν σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ – «Παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη πριν το 2027» βλέπει ο Ζελένσκι

sabbas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μνήμες Τσιτουρίδη από την παραίτηση Τσαβδαρίδη

apostolos-gkletsos-new
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, εγώ νόσησα με την καρδιά μου – Φοβήθηκα για το παιδί μου»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σωσίβιο» για την πρώτη κατοικία: Πώς λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων και ποιοι σώζουν το σπίτι τους

tsipras_androulakis_mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Αν άλλαζαν αρχηγό τα κόμματα» – Η ερώτηση βόμβα και η εκτίναξη του ΠΑΣΟΚ και πώς θα ανατρεπόταν το πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης - Ακρίτα: Άγρια κόντρα για τα «26 ή 40 ακίνητα» - Απειλεί με αγωγές και μηνύσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 08:57
putin_kushner_witkoff_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στον Πούτιν σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ – «Παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη πριν το 2027» βλέπει ο Ζελένσκι

sabbas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μνήμες Τσιτουρίδη από την παραίτηση Τσαβδαρίδη

apostolos-gkletsos-new
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, εγώ νόσησα με την καρδιά μου – Φοβήθηκα για το παιδί μου»

1 / 3