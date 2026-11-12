Nvidia: Στον «αέρα» ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις – Βουτιά 8% στη μετοχή, θρίλερ με τη διαδοχή του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρή κρίση διοίκησης αντιμετωπίζει η Nvidia, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο φέρεται να εξετάζει την απομάκρυνση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι εξελίξεις προκάλεσαν ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Wall Street, με τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού να καταγράφει πτώση άνω του 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης (11/11).

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάστηκε για συνεδρίαση με αντικείμενο το μέλλον του 63χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993. Η εξέλιξη ακολούθησε δημοσίευμα των New York Times για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ, αυτή τη φορά με ανώτερο στέλεχος της ίδιας της εταιρείας.

Οι δύο σχέσεις και η έρευνα για πιθανή κινεζική κατασκοπεία

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις αποκαλύψεις για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed International, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ θεωρούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία, ενώ έχει εξεταστεί και ο φερόμενος ρόλος της στη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών προς κινεζικές επιχειρήσεις.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας.

Ακολούθησε νέα αποκάλυψη των New York Times, σύμφωνα με την οποία διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναφέρεται απευθείας στον ίδιο.

Η δεύτερη αυτή υπόθεση εγείρει πρόσθετα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ο εσωτερικός κώδικας δεοντολογίας της Nvidia προβλέπει την αποφυγή καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σχέσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, αναθέτοντας τη διερεύνηση στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, υπό την καθοδήγηση του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Τζουν Κιμ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι και το FBI εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες.

Η Nvidia έχει διευκρινίσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή εταιρικών μυστικών ή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας, ενώ ο Χουάνγκ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την έρευνα.

Κατάρρευση της μετοχής και απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

Οι νέες αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονη νευρικότητα στους επενδυτές, ανατρέποντας την πρόσκαιρη ανάκαμψη που είχε καταγράψει η μετοχή κατά την κανονική συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ενώ ο τίτλος είχε ενισχυθεί περίπου κατά 2,9%, στις μετασυνεδριακές συναλλαγές υποχώρησε περισσότερο από 8%, κοντά στα 160 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών.

Σύμφωνα με το Sky News, η συνολική απώλεια χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia μέσα σε τρεις ημέρες υπολογίζεται σε περίπου 600 δισ. δολάρια (451 δισ. λίρες).

Η αναταραχή επεκτάθηκε και στην ευρύτερη αγορά τεχνολογίας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 να υποχωρούν περίπου 1%.

Πιο συγκρατημένη ήταν η αντίδραση στις ασιατικές αγορές, όπου ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχυόταν έως 0,3%, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωνε άνοδο 0,2% και ο MSCI Asia Pacific κατέγραφε επίσης κέρδη περίπου 0,2%.

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Χουάνγκ;

Πέρα από τις προσωπικές αποκαλύψεις, το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές αφορά τη δυνατότητα της Nvidia να διατηρήσει τη δυναμική της χωρίς τον άνθρωπο που θεωρείται αρχιτέκτονας της παγκόσμιας κυριαρχίας της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χουάνγκ μετέτρεψε την εταιρεία από κατασκευαστή καρτών γραφικών σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία που έφτασε περίπου τα 4,1 τρισ. δολάρια.

Η στενή προσωπική εμπλοκή του σε τεχνολογικές αποφάσεις, στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις έχει καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την αναζήτηση διαδόχου.

Η Nvidia δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο σχέδιο διαδοχής, αν και, σύμφωνα με το Bloomberg, συνεργάζεται ήδη με εξωτερικό σύμβουλο για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών.

Με βάση το καταστατικό της εταιρείας, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία.

Μεταξύ των πιθανών προσωρινών διαδόχων αναφέρεται η Κολέτ Κρες, οικονομική διευθύντρια της Nvidia για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Αρμίνα Ρόζενμπεργκ, συνιδρύτρια του αυστραλιανού hedge fund Minotaur Capital, θεωρεί ότι η Κρες αποτελεί φυσική επιλογή για την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική.

Αντίστοιχα, ο Μπρους Ζάρο, διευθυντής της Granite Wealth Management, υπογράμμισε ότι ο Χουάνγκ ήταν εκείνος που οδήγησε τη Nvidia στην εντυπωσιακή άνοδό της.

«Το ερώτημα είναι εάν μπορεί κάποιος να αναλάβει, σε περίπτωση που ο Τζένσεν αναγκαστεί να παραιτηθεί ή απομακρυνθεί», ανέφερε.

Ανησυχία στη Wall Street για το μέλλον της Nvidia

Η κρίση διοίκησης εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Baird υποβάθμισε τη σύστασή της για τη μετοχή σε «neutral», επικαλούμενη την αβεβαιότητα για τις επενδύσεις στα κέντρα δεδομένων το 2027, την πιθανότητα επιβράδυνσης της ζήτησης και τις εξελίξεις γύρω από τον Χουάνγκ.

Παράλληλα, η Morgan Stanley αφαίρεσε τη Nvidia από τη λίστα των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις προοπτικές του ομίλου.

Η σημασία μιας πιθανής αλλαγής ηγεσίας υπερβαίνει τα όρια της ίδιας της εταιρείας, καθώς ο Χουάνγκ έχει αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με σημαντικούς τεχνολογικούς και βιομηχανικούς ομίλους διεθνώς.

Στην Ιαπωνία έχει προωθήσει συνεργασίες με κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ, όπως οι Fanuc, Kawasaki Heavy Industries και Yaskawa Electric, για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Στις ΗΠΑ, η Nvidia έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών και στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων, όπως οι δεσμεύσεις της TSMC για επενδύσεις ύψους 265 δισ. δολαρίων.

Μόλις την Τρίτη, η Nvidia διαβεβαίωνε ότι ο Χουάνγκ θα συνέχιζε να ηγείται της εταιρείας «χωρίς διακοπή». Ωστόσο, οι νέες αποκαλύψεις και οι πληροφορίες για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έχουν επαναφέρει το ζήτημα της παραμονής του στην ηγεσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση απομάκρυνσης, με την αγορά να αναμένει τις επόμενες κινήσεις του διοικητικού συμβουλίου ενός από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

Χάος στην Ισπανία: Φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, συλλήψεις και συγκρούσεις στη Βαρκελώνη – 170.000 στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση (Videos/Photos)

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα και να μην ρισκάρει την ασφάλεια της χώρας, μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση