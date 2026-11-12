Τσαβδαρίδης: Σήμερα κρίνεται η τύχη του – Του δείχνουν τον δρόμο της παραίτησης για τη μοριοδότηση της κόρης του από αθλητικούς αγώνες

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Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα για την παραμονή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση, καθώς οι καταγγελίες για τη συμμετοχή της κόρης του σε αγώνες χάντμπολ, με φερόμενο στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr, κυβερνητικά στελέχη και συνεργάτες του πρωθυπουργού εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη την απομάκρυνση του υφυπουργού Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι η υπόθεση προκαλεί πολιτική φθορά που δύσκολα μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί.

Υπάρχουν, βεβαίως, και εκείνοι που θεωρούν ότι δεν δικαιολογείται μια τόσο αυστηρή πολιτική απόφαση. Ωστόσο, η κυρίαρχη άποψη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει την υπόθεση να σέρνεται.

Μάλιστα, στο κυβερνητικό επιτελείο γίνεται ήδη σύγκριση με την περίπτωση Λαζαρίδη, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μια νέα καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει το πολιτικό κόστος.

Οι καταγγελίες για τους αγώνες χάντμπολ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το MEGA και αφορά τη φερόμενη συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, η οποία κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η νεαρή εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνων χωρίς να έχει ουσιαστική αγωνιστική παρουσία, γεγονός που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως μεταδόθηκε, για την αναγνώριση της συγκεκριμένης αθλητικής διάκρισης αρκούσε η καταχώριση στο φύλλο αγώνα στο 50% συν έναν από τους αγώνες της ομάδας, χωρίς να απαιτείται πραγματικός χρόνος συμμετοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταγγελίες του προπονητή, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του υφυπουργού δεν συμμετείχε σε προπονήσεις ούτε αγωνίστηκε, ενώ αναφέρθηκε και σε προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

Τι απαντά ο Τσαβδαρίδης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αθλητική μοριοδότηση.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η κόρη του δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή, καθώς σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κόρη του αγωνίστηκε κανονικά με την ομάδα, διαθέτοντας νόμιμο δελτίο αθλήτριας, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση για την ένταξή της στον σύλλογο ή για την οικονομική ενίσχυσή του.

Ο υφυπουργός δήλωσε διαθέσιμος να παράσχει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές και επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του απέναντι σε δημοσιεύματα που θεωρεί συκοφαντικά.

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