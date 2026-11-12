«Μπλέξαν οι γραμμές μας»: Συγκρατημένη ανακούφιση, αλλά και «πονοκέφαλοι» στην Αθήνα λόγω… καλωδίου

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Κατ’ αρχάς τα καλά νέα: το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε προχθές το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου, κατευθύνεται αργά αλλά σταθερά προς τη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, όπου και αναμένεται να αρχίσει τις έρευνες βυθού που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις θα μπορούσαν να περιγραφούν με ένα… status του Facebook: It’s complicated (είναι μπερδεμένο). Κι αυτό, διότι, ενώ φαίνεται ότι οι εργασίες του στα διεθνή ύδατα έχουν διασφαλιστεί, μετά τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα και την τουρκική NAVTEX, με την οποία η Τουρκία έδωσε τη «συγκατάθεσή» της για τις έρευνες, Αθήνα και Λευκωσία εξέδωσαν αντι-NAVTEX, με τις οποίες τονίζουν ότι οι εργασίες έλαβαν άδεια αποκλειστικά από τις δικές τους αρχές και ότι η τουρκική αναγγελία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Άγκυρα.

Πηγές στην Αθήνα εκτιμούν, πάντως, ότι το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει τις έρευνές του στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Κάσου χωρίς προβλήματα και ότι η Ελλάδα πέτυχε τον διπλωματικό της στόχο, ο οποίος δεν ήταν άλλος από το να καταστεί σαφές ότι εκείνη είναι που αδειοδοτεί το έργο και όχι η Τουρκία. Βέβαια, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα τουρκικά ΜΜΕ σχεδόν πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις, με την Türkiye Gazetesi να αναφέρει ότι «συνέβη αυτό που φοβόταν η Ελλάδα! Η Άγκυρα έδωσε έγκριση στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο», και τη Hurriyet να υπογραμμίζει σε ρεπορτάζ της ότι «Τουρκία και Γαλλία διεξήγαγαν εντατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατύπωση και τις συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX».

Εν πάση περιπτώσει, ο Παύλος Μαρινάκης συνόψισε τη θέση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους (σ.σ. η τουρκική) NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια», προσθέτοντας ότι στο πεδίο τα πράγματα «είναι ήρεμα και θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα».

Η ενημέρωση και το «βραχυκύκλωμα»

Περνώντας σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, πάντως, η κατάσταση παραμένει επιεικώς έκρυθμη, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια στους χειρισμούς, έλλειψη ενημέρωσης, ακόμα και ήττα σε διπλωματικό επίπεδο. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι πιέσεις προκάλεσαν αντίδραση, καθώς ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων κατά μόνας για τις εξελίξεις. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι πριν από την ανακοίνωση Γεραπετρίτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είχε προαναγγείλει ενημέρωση των κομμάτων «Παρασκευή και Δευτέρα», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία.

Και κάπου εδώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει σχεδιασμός από το ΥΠΕΞ να δοθεί στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης το κείμενο αυτό, το οποίο, υπενθυμίζεται, αποτελεί τμήμα διπλωματικού διαλόγου μεταξύ δύο άλλων κρατών (Γαλλίας και Τουρκίας), δημιουργώντας… βραχυκύκλωμα σχετικά με το αν ο Κ. Χατζηδάκης εκφράζει θέση της κυβέρνησης ή όχι, αλλά και εντείνοντας τη δυσπιστία της αντιπολίτευσης.

Κι όλα αυτά, την ώρα που έγκυροι νομικοί εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις, με τον Προκόπη Παυλόπουλο να υποστηρίζει ότι αν όντως επιδόθηκε ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι στην Άγκυρα, τότε «η Γαλλική Κυβέρνηση πλήττει εμμέσως πλην σαφώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της όλης επιχείρησης πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου» και τον Χρήστο Ροζάκη να χαρακτηρίζει ως «ανοσιούργημα» την επίδοση ρηματικής διακοίνωσης, ενώ ο πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού, Σωτήρης Σέρμπος, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μπλέξαμε, μεταξύ μας, πολύ άσχημα τα μπούτια μας και ήταν λάθος η διαχείριση από το 2024», εκτιμώντας ότι η ελληνική πλευρά έβαλε τη Γαλλία «να βγάλει το φίδι από την τρύπα».

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