Στα 91 ευρώ υποχωρεί το Brent, στα 86 ευρώ το φυσικό αέριο – Σε αναμονή η αγορά 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πτωτικά κινούνται στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12.11.2026) οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω συνεχιζόμενων ειρηνευτικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα που να οδηγεί στο τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί προς τα 91 δολάρια το βαρέλι συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της εβδομάδας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις επαφές μέσω διαμεσολαβητών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο, αποφεύγοντας όμως περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, το οποίο υποχωρεί προς τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Ας σημειωθεί ότι ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραχωρήσει ούτε ένα άτομο από το εμπλουτισμένο πυρηνικό της υλικό, απορρίπτοντας έναν από τους βασικούς όρους της Ουάσιγκτον για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Τεχεράνη επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να άρουν τις κυρώσεις και να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε διυλιστήρια που αντιστοιχούν περίπου στο 30% της συνολικής ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, από τα τέλη Οκτωβρίου.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, η διεθνής τιμή αναφοράς του πετρελαίου παραμένει πάνω από 20% χαμηλότερα από το υψηλό επίπεδο που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, καθώς οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ανακάμπτουν.

Επίσης, η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 26% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα μηνιαία επίπεδα παραγωγής των τελευταίων ετών.

Οριακά χαμηλότερα το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διατηρούνται πάνω από τα 86 ευρώ ανά MWh, αυξημένες σε σχέση με το χαμηλό ενός μηνός των 82,5 ευρώ που καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, καθώς οι ανησυχίες για περιορισμένα αποθέματα ενόψει του χειμώνα υπερίσχυσαν της αισιοδοξίας για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα ήδη χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στην Ευρώπη μειώνονται ραγδαία, λόγω του ψυχρότερου καιρού, της μειωμένης παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα και της αυξημένης ζήτησης για θέρμανση.

Οι καθαρές εκροές από τις αποθήκες την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκαν σχεδόν εξαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη, ενώ τα αποθέματα στην ΕΕ διαμορφώνονται στο 71,61%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 89%. Τα αποθέματα της Γερμανίας βρίσκονται κάτω από το 58,05%.

Οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ενταθεί λόγω προβλημάτων στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή, περιορισμένων ροών μέσω αγωγών από τη Νορβηγία λόγω τεχνικών διακοπών και αυξανόμενου ανταγωνισμού από αγοραστές στην Ασία.

Ωστόσο, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση ενισχύθηκαν μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να μην απαιτηθούν περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι φορτώσεις LNG από το Κατάρ αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθειες για αποκατάσταση των εξαγωγών, παρά τις διαταραχές στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Δικαιοσύνη με ρυθμούς χελώνας: Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα, με πολίτες και επιχειρήσεις σε ομηρία

Nvidia: Στον «αέρα» ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις – Βουτιά 8% στη μετοχή, θρίλερ με τη διαδοχή του

Φορολογική αφαίμαξη: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα κατά 10 δισ., αλλά η Εφορία εισέπραξε 1,6 δισ. περισσότερα