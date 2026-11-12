Φορολογική αφαίμαξη: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα κατά 10 δισ., αλλά η Εφορία εισέπραξε 1,6 δισ. περισσότερα

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Περισσότερα εισοδήματα στα χαρτιά, μεγαλύτεροι φόροι στην πράξη και εκατομμύρια φορολογούμενοι καθηλωμένοι στις χαμηλές εισοδηματικές κλίμακες. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, τα οποία αποκαλύπτουν ότι, παρά την αύξηση των εισοδημάτων, η φορολογική επιβάρυνση μεγαλώνει με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς.

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα έφτασε τα 115,93 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,86 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, ο φόρος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα εκτινάχθηκε στα 13,87 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,6 δισ. ευρώ ή 13%. Δηλαδή, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 9,3%, ο φόρος ανέβηκε με σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα.

Και πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς βρίσκεται μια πραγματικότητα που δεν χωρά εύκολα στο κυβερνητικό αφήγημα περί βελτίωσης των εισοδημάτων.

Οι μισοί ζουν με λιγότερα από 10.000 ευρώ

Πάνω από ένας στους δύο φορολογουμένους εμφανίζεται στην Εφορία με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, από τα 9.153.357 φυσικά πρόσωπα, τα 4.769.821, ποσοστό 52,1%, βρίσκονται στη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

Άλλοι 2.958.581 δηλώνουν από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, περίπου 7,73 εκατ. φορολογούμενοι, ή το 84,4% του συνόλου, εμφανίζουν εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ετησίως.

Στην άλλη πλευρά της εισοδηματικής πυραμίδας, μόλις 30.085 φορολογούμενοι δηλώνουν περισσότερα από 100.000 ευρώ, ενώ 1.233 εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, αλλά και τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι σηκώνουν το βάρος

Η μεγαλύτερη αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων προήλθε από μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι εμφάνισαν συνολικά 5,46 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα 48,12 δισ. ευρώ και τους αναλογεί φόρος 5,67 δισ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι εμφάνισαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ, με φόρο 2,49 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία έφτασαν τα 9,28 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 751 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας και τις μεταβολές στην αγορά ενοικίων.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 10,99 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 570 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι 746.113 φορολογούμενοι με επιχειρηματική δραστηριότητα εμφάνισαν εισοδήματα από όλες τις πηγές 22,65 δισ. ευρώ, με αναλογούντα φόρο 4,47 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα αγροτικά εισοδήματα παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα, στα 1,92 δισ. ευρώ.

Η παγίδα των τεκμηρίων δεν κλείνει

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τα τεκμήρια, τα οποία εξακολουθούν να επιβαρύνουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Συνολικά 1.209.091 φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή το 17,5% του συνόλου, εμφάνισαν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι αυτοί κλήθηκαν να φορολογηθούν για εισοδήματα υψηλότερα από εκείνα που είχαν πραγματικά δηλώσει.

Η συνολική προσαύξηση των εισοδημάτων λόγω τεκμηρίων έφτασε τα 3,88 δισ. ευρώ. Έτσι, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματα ανήλθαν σε 115,93 δισ. ευρώ, το τελικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 119,50 δισ. ευρώ.

Πρόσθετο φόρο 86 εκατ. ευρώ πλήρωσαν και όσοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αποδείξεις. Η συνολική εικόνα είναι χαρακτηριστική: τα εισοδήματα αυξάνονται, αλλά η Εφορία διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο, την ώρα που οι περισσότεροι φορολογούμενοι εξακολουθούν να δηλώνουν περιορισμένες αποδοχές.

Και το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πόση πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μπορεί να υπάρξει όταν οι αυξήσεις των εισοδημάτων συνοδεύονται από ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των φόρων και από μια ακρίβεια που εξακολουθεί να κατατρώει την αγοραστική δύναμη;

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