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12.11.2026 07:30

ΗΠΑ: Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς στον Μισισίπι – Εκλέγουν τον πρώτο μαύρο γερουσιαστή έπειτα από 150 χρόνια

12.11.2026 07:30
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Ιστορικό αποτέλεσμα στην πολιτεία του Μισισίπι, καθώς ο δημοκρατικός Σκοτ Κολόμ κατάφερε να αποσπάσει από τους ρεπουμπλικάνους έδρα στην ομοσπονδιακή Γερουσία.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, θα γίνει ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής που αναδεικνύει τα τελευταία σχεδόν 150 χρόνια η πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου.

Πρόκειται για εντυπωσιακή νίκη της αντιπολίτευσης στην ιστορικά συντηρητική πολιτεία. Ο Σκοτ Κολόμ θα είναι εξάλλου ο πρώτος γερουσιαστής των δημοκρατικών που εκλέγεται σε αυτήν από το 1989.

Ο περιφερειακός εισαγγελέας, 43 ετών, κέρδισε την απερχόμενη ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Σίντι Κλάιντ-Σμιθ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι δημοκρατικοί ανέκτησαν την πλειοψηφία των εδρών και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Η επικράτησή του, στην οποία αναφέρθηκαν μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ανάμεσά τους το CNN, το NBC News και το CBS News, σημαίνει πως οι δημοκρατικοί θα καταλάβουν τουλάχιστον 55 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Οι ρεπουμπλικάνοι περιορίζονται στις 44. Στην Αλάσκα, η καταμέτρηση των ψήφων παραμένει σε εξέλιξη, μια εβδομάδα και πλέον μετά την ψηφοφορία.

Η Χάιντ-Σμιθ, στη Γερουσία από το 2018, αναγνώρισε την ήττα της σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Αν και δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα για το οποίο εργαστήκαμε και ελπίζαμε, σέβομαι την απόφαση των ψηφοφόρων του Μισισιπή», ανέφερε η 67χρονη πολιτικός, συγχαίροντας τον νικητή.

Αρκετοί παρατηρητές εξέφρασαν έκπληξη για το εύρος του λεγόμενου «μπλε κύματος», τη σαρωτική επικράτηση των δημοκρατικών, την περασμένη εβδομάδα, ως ακόμη και σε παραδοσιακά οχυρά των ρεπουμπλικάνων, με φόντο την οργή πολλών Αμερικανών για τα πεπραγμένα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ιδίως για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το CNN αναφέρθηκε στην επικράτηση του κ. Κολόμ χθες, οκτώ ημέρες μετά την ψηφοφορία, βασιζόμενο στο 99% των ψηφοδελτίων που έχουν καταμετρηθεί. Ο δημοκρατικός υποψήφιος εξασφάλισε το 49,2% των ψήφων, έναντι 48,7% της ρεπουμπλικανής αντιπάλου του. Η διαφορά ήταν μόλις 4.585 ψήφοι.

«Ο Σκοτ Κολόμ είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Το ήξερα από τη στιγμή που τον συνάντησα», σχολίασε ο επικεφαλής των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ μέσω X.

Ο κ. Κολόμ είναι ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής σε αυτή την πολιτεία, που ανήκε άλλοτε στην Συνομοσπονδία του αμερικανικού Νότου, μετά τον Μπλαντς Μπρους (1875-1881).

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