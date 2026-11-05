Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι πέντε λόγοι για το καταστροφικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, κερδίζοντας τον έλεγχο του Κογκρέσου και περιοχών που θεωρούνταν προπύργια των Ρεπουμπλικάνων.

Η ήττα των Ρεπουμπλικάνων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο αυξημένο κόστος ζωής και στον μη δημοφιλή πόλεμο με το Ιράν, γεγονότα που δυσαρέστησαν τους ψηφοφόρους.

Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα εστιάζοντας σε συνεπή μηνύματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, τη διαφθορά και την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Η χαμηλή δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ και η απόφασή του να τεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας λειτούργησαν αρνητικά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η στροφή σημαντικών δημογραφικών ομάδων, όπως οι ισπανόφωνοι και οι μαύροι ψηφοφόροι, προς τους Δημοκρατικούς συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε… μακελειό για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (GOP) εξελίχθηκαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν το Κογκρέσο (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων), καθώς και πολλές Πολιτείες που θεωρούνταν «κόκκινα» κάστρα, όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα.

Αν και το κόμμα του εκάστοτε προέδρου συνήθως αντιμετωπίζει δυσκολίες σε αυτές τις εκλογές, η κλίμακα της ήττας των Ρεπουμπλικάνων θεωρείται ως μια κατηγορηματική απόρριψη των δύο ετών της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Από τους εξοργισμένους ψηφοφόρους έως έναν μη δημοφιλή πρόεδρο, ακολουθούν πέντε λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τόσες πολλές έδρες.

Το κόστος ζωής

Από ακτή σε ακτή, οι ψηφοφόροι σε όλες τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους των βασικών αγαθών. Αυτή η οργή ήταν εμφανής στις εκλογικές περιφέρειες-κλειδιά. «Οι τιμές της βενζίνης, τα τρόφιμα, όλα ανεβαίνουν», δήλωσε μια ψηφοφόρος από τη Βόρεια Καρολίνα στο BBC πριν από τις εκλογές, προσθέτοντας ότι σε αυτές τις εκλογές άλλαξε την ψήφο της από τους Ρεπουμπλικάνους στους Δημοκρατικούς.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,7% κατά το έτος έως τον Σεπτέμβριο, ωθούμενες προς τα πάνω από τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης του ντίζελ στις ΗΠΑ στις αρχές Οκτωβρίου ήταν ελάχιστα χαμηλότερες από το ρεκόρ των 6,52 δολαρίων (4,83 λίρες) ανά γαλόνι που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους (79%) δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός προκάλεσε σε αυτούς και τις οικογένειές τους σοβαρές ή μέτριες δυσκολίες κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με στοιχεία από δημοσκοπήσεις ψηφοφόρων. Και περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες απέδωσαν την ευθύνη για αυτό στον Τραμπ, λέγοντας ότι θεωρούσαν ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές οφείλονταν στις πολιτικές του προέδρου.

Ο πόλεμος με το Ιράν

Ένας σημαντικός παράγοντας για την άνοδο των τιμών ήταν ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Στη συνέχεια, οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν, αφού η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ ως αντίποινα, αποκλείοντας μια βασική αρτηρία για τη διακίνηση του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως. Από τότε, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι πληρώνουν το τίμημα στα βενζινάδικα.

Ο πόλεμος αποδείχθηκε γενικά μη δημοφιλής στους περισσότερους Αμερικανούς. Για τους Ρεπουμπλικάνους του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA), έμοιαζε επίσης με μια αθετημένη υπόσχεση από το προεκλογικό πρόγραμμα «America First» του Τραμπ, στο οποίο είχε δεσμευτεί ότι δεν θα γίνονταν πλέον πόλεμοι. Περίπου έξι στους δέκα (63%) από τους ερωτηθέντες σε exit poll δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έλαβαν λάθος απόφαση να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Ξεχωριστά, τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων (74%) δήλωσαν ότι η σύγκρουση ήταν ένας κρίσιμος ή σημαντικός παράγοντας στην ψήφο τους για το Κογκρέσο. Το πρωί μετά τις εκλογές, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος είχε παίξει ρόλο στην ήττα του, αλλά επέμεινε σε συνέντευξή του στο Fox ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να παρέμβει για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Συνεπές μήνυμα από τους Δημοκρατικούς

Η κλίμακα και το εύρος αυτού του «κύματος» των Δημοκρατικών κατέστη δυνατό χάρη σε ορισμένους ισχυρούς υποψηφίους που έδειξαν αυθεντικοί, ειδικά στα παραδοσιακά «κάστρα» των Ρεπουμπλικάνων. Παρέμειναν πιστοί σε ένα συνεπές μήνυμα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ο πρώην δάσκαλος Τζέιμς Ταλαρίκο και ο πάστορας Άνταμ Χάμιλτον μίλησαν επίσης για την πίστη τους με τρόπο που βρήκε απήχηση στο Τέξας και στο Κάνσας αντίστοιχα.

Στη Νότια Καρολίνα, η Δημοκρατική Άννι Άντριους πέτυχε μια αναπάντεχη νίκη. Ως πρώην παιδίατρος, η έμφαση που έδωσε στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης βρήκε απήχηση σε μια χώρα όπου πολλοί θεωρούν το σύστημα ανεπαρκές. Ο πρώην αξιωματούχος της δημόσιας υγείας Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος θριάμβευσε στο Μίσιγκαν διατηρώντας τη θέση αυτή στους Δημοκρατικούς, έκανε το σύνθημα «έξω τα χρήματα από την πολιτική, μέσα τα χρήματα στην τσέπη σας» βασικό του σύνθημα. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ, ο οποίος επανεκλέχθηκε στη Τζόρτζια, έθεσε το κόστος διαβίωσης και τη διαφθορά ως κεντρικό μήνυμα.

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ επαίνεσε τους Δημοκρατικούς, δηλώνοντας στο Fox News ότι «έκαναν καλή δουλειά». Αντίθετα, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι, όπως ο Κεν Πάξτον στο Τέξας, δέχθηκαν κριτική για τις ανεπαρκείς προεκλογικές εκστρατείες τους, οι οποίες δεν εστίαζαν αρκετά στα προβλήματα των ψηφοφόρων.

Η χαμηλή δημοφιλία του Τραμπ

Δύο από τα ζητήματα με τα οποία οι ψηφοφόροι ήταν πιο δυσαρεστημένοι – η εκτόξευση των τιμών και ο πόλεμος με το Ιράν – συνδέονταν άμεσα με τον πρόεδρο. Τα ποσοστά αποδοχής του είχαν μειωθεί ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων, γεγονός που έκανε ορισμένες από αυτές τις πολιτείες, οι οποίες τον είχαν υποστηρίξει το 2024, ιδιαίτερα ευάλωτες. Ο ίδιος προέτρεψε τους ψηφοφόρους να φανταστούν ότι ο ίδιος ήταν υποψήφιος, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, αλλά φαίνεται ότι αυτή η προτροπή γύρισε μπούμερανγκ.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία ως κεντρική φιγούρα στην αμερικανική πολιτική, ορισμένοι θεωρούν αυτά τα αποτελέσματα ως ένδειξη ότι η λάμψη της εικόνας του Τραμπ ενδέχεται να εξασθενεί. Με φόντο την αυξανόμενη οργή, το να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων ήταν επικίνδυνο και φαίνεται να είχε αντίθετα αποτελέσματα.

Τους μήνες που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι πολλοί Αμερικανοί ήθελαν ο Τραμπ να επικεντρωθεί περισσότερο στις ανησυχίες τους για την εκτόξευση των τιμών. Στην τελευταία προεκλογική ομιλία του τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, μίλησε εκτενώς για το αμφιλεγόμενο έργο ανακαίνισης της «Reflecting Pool» που βρισκόταν πίσω του, δείχνοντας πλήρως αποκομμένος από την κοινωνία.

Η ψήφος των ισπανόφωνων και των μαύρων

Πριν από δύο χρόνια, η στροφή προς τους Ρεπουμπλικάνους από μέρους ορισμένων ισπανόφωνων και μαύρων ψηφοφόρων βοήθησε τον Τραμπ να εξασφαλίσει μια αποφασιστική νίκη. Αυτό φαίνεται να έχει αντιστραφεί στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογικές περιφέρειες με συντριπτική πλειοψηφία ισπανόφωνων, κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό.

Οι κομητείες με ισπανόφωνη πλειοψηφία μετακινήθηκαν κατά περισσότερο από 22 ποσοστιαίες μονάδες εναντίον των υποψηφίων των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία, σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με ανάλυση των «New York Times». Η μεταβολή αυτή είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη σημαντική δημογραφική ομάδα στη χώρα, ανέφερε ο δημοσιογράφος δεδομένων Τζέφ Άντελσον.

Η μετατόπιση αυτή έρχεται εν μέσω ευρείας οργής για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων, με την πλειοψηφία (56%) των Αμερικανών να δηλώνει ότι έχει αρνητική γνώμη για την ICE, σύμφωνα με το Pew Research Center. Οι κομητείες με πλειοψηφία μαύρων ψηφοφόρων επίσης μετακινήθηκαν σημαντικά προς τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στις εκλογές για τη Γερουσία.

Ο αγώνας για τη Γερουσία στο Μισισιπή το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μαύρων ψηφοφόρων από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των ΗΠΑ, με περίπου 37%, έχει μετατραπεί σε πραγματικό θρίλερ. Αν ο Σκοτ Κολόμ καταφέρει να κερδίσει, θα γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία του Μισισιπή από το 1982.

Διαβάστε επίσης

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών – Ποιοι… έκαψαν το χαρτί τους και ποιοι βγαίνουν μπροστά

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια – Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Ο Βανς άφησε αιχμές στον Τραμπ για την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές και βρήκε σύμμαχο τον… Τραμπ τζούνιορ