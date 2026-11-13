Ολλανδία-Ελλάδα: Live η αναμέτρηση για το Nations League

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Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Εθνική Ελλάδας! Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει σήμερα την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, με στόχο ένα σπουδαίο διπλό που θα της εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ η Ολλανδία 1-0 στο 6′, ο Σάμερβιλ τετ α τετ με τον Τζολάκη στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Ολλανδία (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν, Τίμπερ, Φέερμαν, Ράιντερς, Ντε Γιονγκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν.

Στον πάγκο είναι οι Ρουφς, Φλέκεν, Γκερτρούιντα, Μάατσεν, Ζέχιελ, Τίμπερ, Κλάιφερτ, Μέερντνικ, Τιλ, Λανγκ, Φαν Μπόμελ, Κουπμέινερς.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Μπακασέτας, Γιαννούλης, Τριάντης, Μασούρας, Κουτσουπιάς, Δουβίκας, Τεττέη.

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