Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, αλλά δεν έγινε δεκτή

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Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της ελληνικής ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης αναβολικών, στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του, Οδυσσέας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται ο ΣΚΑΪ, η παραίτηση του Πύρρου Δήμα δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

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