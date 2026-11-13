Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, αλλά δεν έγινε δεκτή

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Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της ελληνικής ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης αναβολικών, στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του, Οδυσσέας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται ο ΣΚΑΪ, η παραίτηση του Πύρρου Δήμα δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
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