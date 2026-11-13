Βόλος: Στο νοσοκομείο 13χρονη που ήπιε χλωρίνη – Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 13χρονη στον Βόλο, μετά την κατάποση χλωρίνης την Τετάρτη, 13/11. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διερεύνησή του.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας της. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό έλεγχο και να διαπιστωθεί εάν η κατάποση της επικίνδυνης ουσίας είχε προκαλέσει βλάβες σε εσωτερικά όργανα.
Την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στη Λάρισα, η 13χρονη επέστρεψε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη ο 18χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου
Καματερό: Αυτοκίνητο παρέσυρε 36χρονη και συγκρούστηκε με έξι οχήματα – Σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα
Προβλήματα στην έκδοση εισιτηρίων στην Ελλάδα από το πολύωρο μπλακ άουτ της Microsoft
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.