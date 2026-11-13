Βόλος: Στο νοσοκομείο 13χρονη που ήπιε χλωρίνη – Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό

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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 13χρονη στον Βόλο, μετά την κατάποση χλωρίνης την Τετάρτη, 13/11. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διερεύνησή του.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας της. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό έλεγχο και να διαπιστωθεί εάν η κατάποση της επικίνδυνης ουσίας είχε προκαλέσει βλάβες σε εσωτερικά όργανα.

Την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στη Λάρισα, η 13χρονη επέστρεψε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

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