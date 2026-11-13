Συνελήφθη ο 18χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

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Συνελήφθη ένας 18χρονος κρατούμενος, που είχε δραπετεύσει πριν από λίγες μέρες έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13/11, από αστυνομικούς σε πάρκο στην οδό Σάμου στην περιοχή του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Ο 18χρονος, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ληστείας, δραπέτευσε την Τρίτη, 10/11, κατά την μεταφορά του με όχημα της Ασφάλειας από τα δικαστήρια στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της αποβίβασής του, όταν ο αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ο 18χρονος άρχισε να τρέχει καταφέρνοντας να διαφύγει.

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