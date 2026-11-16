Ο Ερντογάν αλλάζει τους κανόνες στη θάλασσα – Τι σημαίνει για την Ελλάδα η απόφαση για τις στρατιωτικές ζώνες

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Αλλαγές στον κανονισμό που διέπει τις στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες και τις ζώνες ασφαλείας στη θάλασσα φέρνει η Τουρκία, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει την υπογραφή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για την απόφαση υπ’αριθμόν 11991, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 33430 της 14ης Νοεμβρίου 2026, στις σελίδες 50–51. Η Άγκυρα προχωρά στην τροποποίηση των Άρθρων 12 και 23 του κανονισμού περί Στρατιωτικών Απαγορευμένων Ζωνών και Ζωνών Ασφαλείας, ο οποίος ισχύει από το 1983.

Οι αλλαγές αφορούν τις διαδικασίες σήμανσης των στρατιωτικών περιοχών, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες πρώτου βαθμού στη θάλασσα θα μπορούν να σημαίνονται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, με την τοποθέτηση επαρκούς αριθμού βοηθημάτων ναυσιπλοΐας.

Τα συγκεκριμένα βοηθήματα θα τοποθετούνται στα γωνιακά σημεία των ζωνών, καθώς και κατά μήκος των ορίων τους, σε καθορισμένα διαστήματα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες στρατιωτικές διοικήσεις, σε συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών, τη Διοίκηση Ακτοφυλακής και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Μετά την εγκατάσταση των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, θα ενημερώνεται η Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας.

Η τροποποίηση εισάγει ειδικές προβλέψεις και για τις θαλάσσιες στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες στις οποίες δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σημάνσεων ή η σήμανση κρίνεται προβληματική.

Στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με βάση τους πιθανούς κινδύνους, ενώ θα προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνεται από τις αρμόδιες στρατιωτικές διοικήσεις, σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή και τις λιμενικές αρχές.

Με την τροποποίηση του άρθρου 23 του κανονισμού, οι αντίστοιχες διατάξεις επεκτείνονται και στις στρατιωτικές ζώνες ασφαλείας στη θάλασσα.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα σήμανσης των γωνιακών σημείων και των οριογραμμών τους με βοηθήματα ναυσιπλοΐας, όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο.

Όπως και στις στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες πρώτου βαθμού, η διαδικασία θα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στις περιοχές όπου η σήμανση δεν είναι εφικτή ή κρίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, θα εφαρμόζονται εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη ναυσιπλοΐα.

Η εφαρμογή των διατάξεων του τροποποιημένου Κανονισμού Στρατιωτικών Απαγορευμένων Ζωνών και Ζωνών Ασφαλείας υπάγεται στην αρμοδιότητα του προέδρου της Τουρκίας.

Πώς η νέα απόφαση επηρεάζει την Ελλάδα

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν μέσω των συνεχιζόμενων διαφωνιών Αθήνας και Άγκυρας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, τις ερευνητικές δραστηριότητες και την έκδοση NAVTEX στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει τη δημιουργία πρόσθετων στρατιωτικών ζωνών ούτε την επέκταση των υφιστάμενων, ενώ δεν περιλαμβάνει γεωγραφικές συντεταγμένες.

Επίσης, στην απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Το Anadolu παρουσιάζει την απόφαση ως διοικητική και τεχνική ρύθμιση για τη σήμανση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, χωρίς να της αποδίδει κάποια συγκεκριμένη γεωπολιτική στόχευση.

Για την Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία θα έχει ο τρόπος εφαρμογής της απόφασης, κυρίως εάν οδηγήσει σε αλλαγές στη σήμανση των στρατιωτικών ζωνών ή σε ειδικές ρυθμίσεις της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Εάν οι τουρκικές στρατιωτικές αρχές αποφασίζουν να μη σημαίνουν ορισμένες απαγορευμένες περιοχές με φυσικά ναυτιλιακά βοηθήματα, αποκτά σημασία ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερώνονται τα διερχόμενα πλοία.

Η εφαρμογή της απόφασης στις δυτικές ακτές της Τουρκίας θα μπορούσε να αφορά θαλάσσιες περιοχές κοντά στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο ή τα Δωδεκάνησα. Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι η απόφαση αφορά ειδικά αυτές τις περιοχές, ωστόσο παραμένει το ερώτημα αν η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει τους νέους κανόνες σε περιοχές όπου υπάρχουν διαφωνίες για τη δικαιοδοσία ή τα θαλάσσια δικαιώματα, «γκριζάροντας» το τοπίο και προκαλώντας νέα ένταση.

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