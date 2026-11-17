Takeaways by to pontiki AI Μια διεθνής δημοσιογραφική έρευνα βασισμένη σε διαρροή 15,6 εκατομμυρίων εμπιστευτικών αρχείων της Deutsche Bank αποκαλύπτει πρακτικές διαχείρισης πελατών και συναλλαγών υψηλού κινδύνου.

Τα έγγραφα υποδεικνύουν ότι η τράπεζα διατηρούσε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες παρά τις κυρώσεις και διαχειρίστηκε ύποπτες συναλλαγές του Τζέφρι Έπσταϊν ύψους περίπου 580 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα εξετάζει επίσης εσωτερικές αναφορές για εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου, Κρίστιαν Ζέβινγκ, στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο των κινδύνων.

Η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου της με επενδύσεις ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2025 και αναγνωρίζει ως λάθος την παλαιότερη συνεργασία της με τον Έπσταϊν.

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Μια τεράστια διαρροή 15,6 εκατομμυρίων εμπιστευτικών αρχείων της Deutsche Bank φέρνει στο φως στοιχεία για τις σχέσεις της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας με Ρώσους ολιγάρχες, τον Τζέφρι Έπσταϊν και εταιρείες που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα στρέφει παράλληλα την προσοχή στον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Κρίστιαν Ζέβινγκ, εγείροντας ερωτήματα για τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου και τις αποφάσεις της διοίκησης.

Η έρευνα με τίτλο «Inside Deutsche Bank», που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026, βασίζεται σε περίπου 15,6 εκατομμύρια εμπιστευτικά αρχεία, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 9 εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα.

Στην επεξεργασία του υλικού συμμετείχαν πάνω από 230 δημοσιογράφοι από περισσότερα από 50 διεθνή μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα διαχειριζόταν πελάτες και συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα εσωτερικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι η Deutsche Bank φέρεται να παρέκαμπτε ή να υποβάθμιζε επανειλημμένα προειδοποιήσεις για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να διατηρήσει επικερδείς πελατειακές σχέσεις.

Στην έρευνα συμμετέχουν και δημοσιεύουν σχετικά ρεπορτάζ διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων οι Financial Times, η γαλλική Le Monde, το ολλανδικό Follow the Money, η αυστριακή Der Standard, η πακιστανική Dawn και η νοτιοαφρικανική Financial Mail.

Deutsche Bank και Ρώσοι ολιγάρχες: Οι σχέσεις παρά τις κυρώσεις

Μία από τις βασικές πτυχές της έρευνας αφορά τις οικονομικές σχέσεις της Deutsche Bank με ισχυρούς Ρώσους επιχειρηματίες, ακόμη και μετά την επιβολή διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, τα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα επιχείρησε να διατηρήσει επικερδείς σχέσεις με Ρώσους μεγιστάνες, παρά τους αυξημένους κινδύνους και τους περιορισμούς που είχαν τεθεί.

Στα αρχεία εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα του Ρομάν Αμπράμοβιτς, του Σουλεϊμάν Κερίμοφ και του Όλεγκ Ντεριπάσκα.

Η έρευνα καταγράφει επίσης συναλλαγές και οικονομικά δίκτυα που συνδέονται με τη Ρωσία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συμμόρφωσης και ελέγχου της τράπεζας.

Ξεχωριστό δημοσίευμα των Financial Times εξετάζει τη στρατηγική της Deutsche Bank στη ρωσική αγορά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τράπεζα επιδίωκε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία ακόμη και το 2021, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι είχε περιορίσει σημαντικά την έκθεσή της στη Ρωσία και ότι ξεκίνησε τη διαδικασία αποχώρησής της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τζέφρι Έπσταϊν: Ύποπτες συναλλαγές περίπου 580 εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι αποκαλύψεις που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη διαχείριση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Σύμφωνα με τη Le Monde, στα εσωτερικά αρχεία της Deutsche Bank καταγράφονται επιταγές και εμβάσματα συνολικού ύψους περίπου 580 εκατομμυρίων δολαρίων, που χαρακτηρίζονται ύποπτα και συνδέονται με λογαριασμούς του Έπσταϊν κατά την περίοδο 2013-2019.

Το ποσό αυτό είναι περίπου διπλάσιο από εκείνο που είχε αναφερθεί προηγουμένως σε έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας.

Τα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τη διαχείριση της συγκεκριμένης τραπεζικής σχέσης και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εντοπισμού ύποπτων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Η Deutsche Bank έχει αναγνωρίσει ότι η απόφασή της να δεχθεί τον Έπσταϊν ως πελάτη το 2013 ήταν λανθασμένη.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι δείχνουν τα αρχεία για τις εταιρείες του

Στο υλικό της διαρροής περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές που αφορούσαν εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ολλανδικό ερευνητικό μέσο Follow the Money εξετάζει ειδικότερα συναλλαγές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Deutsche Bank είχε εντοπίσει ενδείξεις πιθανών διασυνδέσεων με δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Follow the Money, η αναφορά που υπέβαλε η τράπεζα προς το αμερικανικό Κογκρέσο δεν περιλάμβανε το σύνολο των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Η αποκάλυψη αφορά επομένως τόσο τις συναλλαγές που εξετάστηκαν όσο και τον τρόπο με τον οποίο η Deutsche Bank διαχειρίστηκε και κοινοποίησε τα σχετικά ευρήματα.

Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε ξέπλυμα χρήματος.

Στο μικροσκόπιο ο CEO της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίζονται στις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες υψηλού κινδύνου, αλλά επεκτείνονται και στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησής της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κρίστιαν Ζέβινγκ (Christian Sewing), ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Deutsche Bank από το 2018.

Οι Financial Times δημοσίευσαν στις 17 Νοεμβρίου 2026 ειδική έρευνα με στοιχεία που αμφισβητούν την εικόνα εξυγίανσης της τράπεζας υπό τη διοίκησή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, εσωτερικά αρχεία δείχνουν ότι ο Ζέβινγκ ενθάρρυνε την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων, αμφισβητούσε στελέχη που ήταν αρμόδια για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και φέρεται να μην παρουσίαζε πλήρως ορισμένα προβλήματα στους μετόχους.

Παράλληλα, η αυστριακή Der Standard αναφέρεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Ζέβινγκ από το 2017, στο οποίο ο ίδιος παρουσίαζε τις υποχρεώσεις ελέγχου των πελατών ως σοβαρό εμπόδιο για τα έσοδα της τράπεζας.

Financial Times: Προβλήματα ελέγχων, οικονομικές απώλειες και εσωτερικό χάος

Τα δημοσιεύματα των Financial Times εξετάζουν και ευρύτερες δυσλειτουργίες στο εσωτερικό της Deutsche Bank.

Σε ξεχωριστή έρευνα, η βρετανική οικονομική εφημερίδα παρουσιάζει στοιχεία για προβλήματα στη λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων, οικονομικές απώλειες και αδυναμίες στη λογοδοσία της διοίκησης.

Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε συστημικές αστοχίες στους ελέγχους, λογιστικές πρακτικές που αμφισβητούνται και ελλείψεις στη διαφάνεια.

Ένα από τα σχετικά δημοσιεύματα χρησιμοποιεί μάλιστα τον χαρακτηρισμό «Kαταστροφή», για να περιγράψει την κατάσταση που αποτυπώνεται σε εσωτερικές αναφορές.

Η διεθνής έρευνα εξετάζει, συνεπώς, όχι μόνο μεμονωμένες συναλλαγές ή πελατειακές σχέσεις, αλλά και τις διαδικασίες μέσω των οποίων η τράπεζα εντόπιζε, αξιολογούσε και αντιμετώπιζε τους οικονομικούς και κανονιστικούς κινδύνους.

Τι απαντά η Deutsche Bank στις αποκαλύψεις

Η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος των υποθέσεων που περιλαμβάνονται στα δημοσιεύματα αφορά παλαιότερα περιστατικά, τα οποία είχαν ήδη εξεταστεί, όπου κρίθηκε αναγκαίο, από τις αρμόδιες αρχές.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι, επί διοίκησης Κρίστιαν Ζέβινγκ, έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι διέθεσε 7 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2019-2025 για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, των διαδικασιών συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων.

Σε ό,τι αφορά τον Τζέφρι Έπσταϊν, αναγνωρίζει ρητά ότι η αποδοχή του ως πελάτη το 2013 αποτέλεσε λάθος.

Για τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, η τράπεζα δηλώνει ότι είχε μειώσει σημαντικά την έκθεσή της και ότι άρχισε να αποχωρεί από τη συγκεκριμένη αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν την επίσημη απάντηση της Deutsche Bank στα ζητήματα που επαναφέρουν στο προσκήνιο τα διαρρεύσαντα αρχεία.

Τα 15,6 εκατ. αρχεία και το ενδεχόμενο νέων ερευνών

Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, τη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου και την ευθύνη της ανώτατης διοίκησής της.

Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, το υλικό έχει επίσης δοθεί σε αμερικανικές αρχές, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εποπτικού ή δικαστικού ελέγχου.

Οι αποκαλύψεις φέρνουν εκ νέου υπό εξέταση τη λειτουργία των συστημάτων συμμόρφωσης της Deutsche Bank και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκησή της αντιμετώπιζε προειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές.

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