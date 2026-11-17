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Ακόμη ένα τάνκερ έπιασε φωτιά κι υπέστη εκτεταμένη ζημιές όταν χτυπήθηκε από θαλάσσια νάρκη στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας (16/11) επικαλούμενα το πολεμικό ναυτικό.

Το τάνκερ είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση του κι έπλεε σε «μη εγκεκριμένη» από την Τεχεράνη περιοχή ανατολικά του στενού, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους.

Ήταν το τέταρτο τάνκερ που υπέστη ζημιά στη θαλάσσια περιοχή αυτή τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το ιρανικό ναυτικό.

Από την πλευρά της η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, αναφέρθηκε επίσης σε επίθεση εναντίον τάνκερ στην περιοχή, αφού πέρασε το στενό, κατ’ αυτή.

Κατά την UKMTO, το σκάφος αδυνατεί να κινηθεί με δική του ισχύ πλέον, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα διασώθηκε, κατά την πηγή αυτή, που σημείωσε πως δεν είναι γνωστό αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση και ποια.

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Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο αν το ιρανικό ναυτικό και η βρετανική υπηρεσία αναφέρονταν στο ίδιο περιστατικό.

Νωρίτερα χθες το ιρανικό ναυτικό ανέφερε πως τρία δεξαμενόπλοια πήραν φωτιά αφού χτυπήθηκαν από νάρκες.

Η Τεχεράνη έχει πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις του είδους τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ουάσιγκτον απεναντίας διαβεβαιώνει πως έχουν αρθεί οι περισσότερες θαλάσσιες νάρκες στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία.

Το Ιράν επιμένει πως αυτό ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του, πλέοντας κοντά στις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν. Σύμφωνα με αναλυτές, σκοπός της Τεχεράνης είναι να εντείνει την πίεση στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνοντας τα κόστη της ενέργειας.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και διεξάγουν οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πολεμικά πλοία τους συνοδεύουν συχνά τάνκερ στο στενό.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο.

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