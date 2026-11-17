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Ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση της επιβατικής κίνησης και της κερδοφορίας, κατέγραψε η AEGEAN, η οποία ωστόσο στο σύνολο του εννεαμήνου του 2026 βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές. Παρά τις δυσκολίες, ο κύκλος εργασιών προσέγγισε το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία μετέφερε συνολικά 13,6 εκατομμύρια επιβάτες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 100,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 32% σε σύγκριση με τα 148 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίθετα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4%, φθάνοντας τα 1,496 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 354,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 1%.

Ισχυρό τρίτο τρίμηνο με αύξηση κερδών

Η θερινή περίοδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ενίσχυσης των οικονομικών επιδόσεων της AEGEAN. Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, φθάνοντας τα 679,9 εκατ. ευρώ, έναντι 647,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 4%, στα 208,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επίσης κατά 4%, στα 103,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία μετέφερε 5,9 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4%, με την επιβατική κίνηση να ενισχύεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Καθοριστική υπήρξε η αξιοποίηση των μεγαλύτερης χωρητικότητας αεροσκαφών Airbus A321neo, που επέτρεψαν την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων κατά 5%, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των πτήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 2%.

Το κόστος καυσίμων περιόρισε την κερδοφορία

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την AEGEAN εξακολουθεί να είναι το αυξημένο κόστος των αεροπορικών καυσίμων.

Στο εννεάμηνο, η σχετική δαπάνη πριν από την επίδραση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου έφθασε τα 408,1 εκατ. ευρώ, έναντι 270 εκατ. ευρώ το 2025.

Η επιβάρυνση περιορίστηκε σημαντικά χάρη στα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία κάλυψαν περίπου το 65% των αναγκών κατανάλωσης κατά το τρίτο τρίμηνο. Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι σχετικές συμφωνίες περιόρισαν περίπου κατά 66% την πρόσθετη επιβάρυνση από τις αυξήσεις των καυσίμων.

Αρνητικά επηρέασαν τα αποτελέσματα και οι συναλλαγματικές αποτιμήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε ζημίες 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 27,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Στα 13,6 εκατομμύρια οι επιβάτες

Στο σύνολο του εννεαμήνου, η AEGEAN μετέφερε 13,6 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένους κατά 3%.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 6%, φθάνοντας τα 5,8 εκατομμύρια, ενώ στο εξωτερικό η αύξηση περιορίστηκε στο 2%, με 7,8 εκατομμύρια επιβάτες.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τη δραστηριότητα σε μέρος του διεθνούς δικτύου, επηρεάζοντας και τις ανταποκρίσεις μέσω της Αθήνας.

Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,8%, έναντι 82,4% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ισχυρή ρευστότητα και επενδύσεις στον στόλο

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η AEGEAN διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, με ταμειακά διαθέσιμα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους 923 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 736,1 εκατ. ευρώ, έναντι 680,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου, με την παραλαβή επτά νέων Airbus A321neo. Συνολικά, η εταιρεία διαθέτει πλέον 45 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus neo, σε έναν στόλο 90 αεροσκαφών.

Η διοίκηση προειδοποιεί ότι οι υψηλές τιμές καυσίμων και η σταδιακή μείωση της κάλυψης από παλαιότερα συμβόλαια αντιστάθμισης αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEGEAN σχεδιάζει ευέλικτη προσαρμογή του πτητικού της προγράμματος, ενώ προετοιμάζεται για την παραλαβή των νέων Airbus A321LR από το δεύτερο τρίμηνο του 2027, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της.

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