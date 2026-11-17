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Πώς η παγκόσμια ψηφιακή και χρηματοπιστωτική αστάθεια χτυπά το Χρηματιστήριο Αθηνών, τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το τεχνολογικό και οικονομικό μπλακάουτ που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων υποδομών. Η λέξη «σύμπτωση» μοιάζει να χάνει το νόημά της. Παρά το γεγονός ότι επίσημα τα περιστατικά αποδίδονται σε μεμονωμένες τεχνικές αστοχίες, διεθνείς αναλυτές αναζητούν αν υπάρχει κοινός παρονομαστής ή συστημικό ρήγμα: μετά το 35ωρο «πάγωμα» του Microsoft 365 (που ξεκίνησε το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου, με εκτιμώμενες ζημίες άνω των 7 δισ. δολαρίων) και τις σοβαρές δυσλειτουργίες σε αμερικανικές τράπεζες-μεγαθήρια και τη Visa, σειρά πήρε και το PayPal, παραλύοντας κρίσιμες ψηφιακές συναλλαγές.

Η αντίδραση των αγορών υπήρξε βίαιη. Η χθεσινή συνεδρίαση εξελίχθηκε σε μια εφιαλτική «Μαύρη Δευτέρα» για τη Wall Street, καθώς μέσα στα πρώτα μόλις 40 λεπτά των συναλλαγών εξαφανίστηκε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την κεφαλαιοποίηση του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Σε μια πλήρως διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία, ένας τέτοιος σεισμός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν μένει χωρίς συνέπειες για την Ελλάδα. Τα «απόνερα» της κρίσης αγγίζουν ήδη τρεις βασικούς πυλώνες της εγχώριας αγοράς:

Χρηματιστήριο Αθηνών και τραπεζικός κλάδος

Η Λεωφόρος Αθηνών, ως περιφερειακή και ρηχή αγορά, είναι παραδοσιακά ευάλωτη στις απότομες διαθέσεις φυγής από το ρίσκο (risk-off) των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Όταν αμερικανικά funds βλέπουν 1 τρισ. δολάρια να εξανεμίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, η πρώτη τους κίνηση είναι να ρευστοποιήσουν κέρδη σε αγορές όπως η ελληνική, για να καλύψουν θέσεις και ανάγκες ρευστότητας. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, που αποτελεί την «ατμομηχανή» του Γενικού Δείκτη και έχει υψηλή συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πιέσεων.

Το «ψηφιακό έμφραγμα» στις ελληνικές επιχειρήσεις και το εμπόριο

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα ψηφιοποίησης — από τη διασύνδεση των POS και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (myDATA) μέχρι τις τραπεζικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εξάρτηση από το Cloud: Η συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, των τραπεζών, αλλά και κρίσιμων υπηρεσιών βασίζεται στο οικοσύστημα της Microsoft. Μια πολυήμερη διακοπή λειτουργίας δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η λογιστική παρακολούθηση και η καθημερινή παραγωγικότητα.

Η συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, των τραπεζών, αλλά και κρίσιμων υπηρεσιών βασίζεται στο οικοσύστημα της Microsoft. Μια πολυήμερη διακοπή λειτουργίας δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η λογιστική παρακολούθηση και η καθημερινή παραγωγικότητα. Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τα προβλήματα σε κολοσσούς όπως η Visa και το PayPal επηρεάζουν άμεσα το ελληνικό e-commerce, τον τουρισμό (κρατήσεις, προπληρωμές), αλλά και τις καθημερινές διασυνοριακές συναλλαγές, υπενθυμίζοντας τους κινδύνους της απόλυτης εξάρτησης από ελάχιστους παγκόσμιους παρόχους πληρωμών.

Κόστος χρήματος, επενδύσεις και καταναλωτική ψυχολογία

Ένα χρηματιστηριακό σοκ τέτοιας κλίμακας δημιουργεί αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών (Fed και ΕΚΤ). Εάν η αναταραχή συνεχιστεί, το κλίμα επιφυλακτικότητας μπορεί να παγώσει επενδυτικές αποφάσεις και να διατηρήσει ψηλά το κόστος δανεισμού για το ελληνικό Δημόσιο και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η εικόνα κατάρρευσης των συστημάτων πληρωμών στις ΗΠΑ αναζωπυρώνει τον προβληματισμό των πολιτών για την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών και την ανάγκη διατήρησης εναλλακτικών δικλείδων ασφαλείας (όπως τα μετρητά ή τα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών).

Φαίνεται πως η κρίση των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ο σύγχρονος οικονομικός κίνδυνος δεν προέρχεται πλέον μόνο από τα επιτόκια ή τον πληθωρισμό, αλλά από την τεχνολογική μονοκαλλιέργεια. Για μια οικονομία όπως η ελληνική, η θωράκιση των ψηφιακών υποδομών και η διασπορά κινδύνου αποτελούν πλέον ζήτημα εθνικής οικονομικής ασφάλειας.

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