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Ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, επιτάχυνση των επενδύσεων και περαιτέρω επέκταση στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης καταγράφει ο Όμιλος ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τους οικονομικούς στόχους για το σύνολο της χρονιάς.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1,812 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με τα 1,670 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 547 εκατ. ευρώ, έναντι 406 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 35%.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έφθασαν τα 526 εκατ. ευρώ, έναντι 380 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο 38%. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, στα 7,27 δισ. ευρώ.

Η θετική πορεία της κερδοφορίας συνδέεται με την αυξανόμενη συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου.

Επενδύσεις 2,6 δισ. ευρώ με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια

Οι συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 34% σε ετήσια βάση.

Το 87% των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και δικτύων διανομής, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μετατόπιση του Ομίλου προς ένα ενεργειακό μοντέλο με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφθασε τα 7,6 GW στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένη κατά 1,3 GW σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

Μετά την ολοκλήρωση πρόσθετων συμφωνιών, η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώθηκε σε 7,9 GW τον Νοέμβριο, σε pro forma βάση.

Ταυτόχρονα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου για εγκατεστημένη ισχύ 18,8 GW έως το 2030.

Επέκταση σε Πολωνία και Ουγγαρία

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η είσοδος της ΔΕΗ σε δύο νέες ευρωπαϊκές αγορές, την Πολωνία και την Ουγγαρία, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.

Στην Πολωνία, ο Όμιλος απέκτησε λειτουργικά αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και χαρτοφυλάκιο περίπου 1,2 GW υπό ανάπτυξη.

Στην Ουγγαρία ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος 81,9 MW, μαζί με χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW.

Συνολικά, οι δύο νέες αγορές προσθέτουν περίπου 257 MW λειτουργικής ισχύος ΑΠΕ και έργα υπό ανάπτυξη περίπου 2,2 GW.

Το 49% της παραγωγής από ΑΠΕ

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ανήλθε σε 16,9 TWh, αυξημένη κατά 1,6 TWh.

Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 63%, φθάνοντας τις 8,3 TWh και καλύπτοντας το 49% της συνολικής παραγωγής, έναντι 33% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η αύξηση της πράσινης παραγωγής περιόρισε την ανάγκη λειτουργίας συμβατικών μονάδων. Η παραγωγή από φυσικό αέριο υποχώρησε στις 4,7 TWh, από 5,4 TWh, ενώ η παραγωγή από πετρέλαιο μειώθηκε στις 1,9 TWh.

Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 17%, ενώ η ένταση εκπομπών περιορίστηκε κατά 25%.

Data Center 300 MW με την Amazon Web Services

Ιδιαίτερη σημασία για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ έχει και η συμφωνία με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.

Το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο προβλέπει εγκατάσταση αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, υπό προϋποθέσεις.

Η ΔΕΗ προβλέπεται να αναπτύξει τις κτιριακές και ενεργειακές υποδομές, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, ενώ η AWS θα μισθώσει την εγκατάσταση για 15 χρόνια και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής.

Η οριστικοποίηση των συμφωνιών και οι απαιτούμενες εγκρίσεις παραμένουν σε εξέλιξη.

Δίκτυα, οπτικές ίνες και ηλεκτροκίνηση

Στον τομέα της διανομής, οι επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία έφθασαν τα 900 εκατ. ευρώ, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα των δικτύων.

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών αυξήθηκε στο 27% στην Ελλάδα και στο 65% στη Ρουμανία.

Παράλληλα, η ΔΕΗ FiberGrid επέκτεινε το αποτύπωμα του δικτύου οπτικών ινών FTTH σε 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια να είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσιών.

Στην ηλεκτροκίνηση, το δίκτυο φόρτισης του Ομίλου σε Ελλάδα και Ρουμανία έφθασε τα 4.967 σημεία, αυξημένο κατά 32%.

Επιβεβαιώνονται οι στόχοι για το 2026

Ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 4,2 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA στο 1,9, σημαντικά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο 3,5 που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου.

Η διοίκηση επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, υπογράμμισε ότι το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν δρομολογηθεί.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της κερδοφορίας, η επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και η διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

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