HELLENiQ ENERGY: Νέα παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου στην έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel κίνησης

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Η HELLENiQ ENERGY αποφάσισε να παρατείνει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου την ειδική έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, παρά την υποχώρηση των τιμών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η έκπτωση χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις όλες τις εταιρείες Εμπορίας. Κυμαίνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ και η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το Πετρέλαιο κίνησης.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.

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