Μακρόν: «Είμαι ακόμα παιδί» – Η γιαγιά του που τον διαμόρφωσε, η Μπριζίτ και οι αποκαλύψεις για την παιδική του ηλικία

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Μια διαφορετική, αρκετά προσωπική εικόνα του Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζει η νέα βιογραφία της έμπειρης Γαλλίδας πολιτικής δημοσιογράφου Κατρίν Νέι, με τίτλο «Ce pays dont le prince est un enfant» («Αυτή η χώρα, της οποίας ο πρίγκιπας είναι ένα παιδί»).

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, επιχειρεί να φωτίσει άγνωστες πλευρές της διαδρομής του Γάλλου προέδρου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παιδική του ηλικία, στις γυναίκες που καθόρισαν τη ζωή του και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις προσωπικές και επαγγελματικές του σχέσεις.

«Είμαι ένα παιδί»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποκαλύψεις αφορά την ίδια την αντίληψη του Μακρόν για τον εαυτό του. «Εγώ είμαι πάντα ένα παιδί», φέρεται να είπε στη συγγραφέα, περιγράφοντας μια νεότητα που, όπως υποστηρίζει, δεν έμοιαζε με εκείνη των συνομηλίκων του. «Δεν ήμουν ποτέ έφηβος, δεν μου αρέσουν οι έφηβοι, δεν τους καταλαβαίνω. Η σύζυγός μου, όμως, τους καταλαβαίνει», είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που αποδίδονται στον Γάλλο πρόεδρο.

Κεντρική θέση στο βιβλίο κατέχει η γιαγιά του, Μανέτ, η οποία, σύμφωνα με την Κατρίν Νέι, άσκησε καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Πρώην διευθύντρια σχολείου, ήταν εκείνη που τον μύησε από μικρή ηλικία στη λογοτεχνία και τον ενθάρρυνε να διαβάζει έργα μεγάλων συγγραφέων. Η σχέση τους, ωστόσο, παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα στενή και αυστηρή. Η Μανέτ φέρεται να ήθελε να δημιουργήσει το δικό της «αριστούργημα», δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πνευματική καλλιέργεια του εγγονού της.

Η δημοσιογράφος περιγράφει, μάλιστα, ένα παιδί που προτιμούσε την παρέα των ενηλίκων και των εκπαιδευτικών του από εκείνη των συνομηλίκων του, ενώ δυσκολευόταν να δημιουργήσει φιλίες στην ηλικία του. Η επιρροή της γιαγιάς του ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να έκανε μια αποκαλυπτική παρατήρηση στη συγγραφέα: «Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμη θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση».

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η αναδρομή στην ιστορία αγάπης του προεδρικού ζεύγους. Ο Μακρόν γνώρισε την Μπριζίτ όταν εκείνη ήταν καθηγήτρια θεάτρου στο σχολείο του, κατά 24 χρόνια μεγαλύτερή του και ήδη μητέρα τριών παιδιών. Η Νέι υποστηρίζει ότι η σχέση τους βασίστηκε αρχικά σε μια έντονη πνευματική σύνδεση. Όταν, μάλιστα, η Μπριζίτ τον ρώτησε αν ήθελε να αποκτήσουν παιδιά, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα».

Σύμφωνα με τη βιογράφο, η μοναχικότητα που χαρακτήριζε τα νεανικά του χρόνια εξακολούθησε να τον συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή του. Η Κατρίν Νέι περιγράφει έναν άνθρωπο με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ο οποίος δυσκολεύεται να αποδεχθεί την κριτική και να αναγνωρίσει τα λάθη του. «Η ενδοσκόπηση δεν έχει θέση στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο France Inter.

Η συγγραφέας συνδέει αυτή την προσέγγιση με την πολιτική διαδρομή του Μακρόν και, ειδικότερα, με την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024. Μια επιλογή που οδήγησε σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, καθώς το προεδρικό στρατόπεδο έχασε την απόλυτη πλειοψηφία.

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